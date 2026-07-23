Ақтөбеде ер адамды көліктің жүксалғышында күштеп алып жүрген күдікті топ ұсталды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Ақтөбеде адам ұрлағандардың әрекеті өзге көліктің бейнебақылау камерасына түсіп қалды. Күдіктілер жедел іздестіру кезінде ұсталды.
Ақтөбе тұрғыны көз алдында болған жағдайды 102 нөміріне жеткізді. Ер адамды жүксалғышқа күштеп отырғызған сәт көліктегі бейнебақылау камерасына да түсіп қалған.
Арнайы мақсаттағы бөлімше жауынгерлері мен полиция қызметкерлері жедел әрекетке көшіп, Lexus автокөлігін тоқтатып, оларды ұстады.
— Оқиғаға жол үстіндегі жанжал себеп болған. Ақтөбелік жаяу жүргіншілер өткелінен өтіп бара жатқан сәтте жүргізушінің әрекетіне ескерту жасаған. Осыдан кейін олардың арасында ұрыс-керіс болды. Кейін күдіктілер жәбірленушінің үйінің маңына келіп, оның үйінен қайта шығуын күткен. Таксиге отыра берген сәтте жолын бөгеп, тоқтатады. Артынша жәбірленушіні таксиден күштеп шығарып, Lexus автокөлігінің жүксалғышына салып әкеткен, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Адам ұрлау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Айта кетейік, Қарағандыда полицейлер қарақшылық шабуыл мен ұрлық жасады деген күдікпен 30 жастағы қала тұрғынын жедел түрде қолға түсірді.