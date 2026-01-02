KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:52, 02 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтөбеде қысқы демалыста оқушыларға үйірмелер ұйымдастырылады

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Қысқы каникулда оқушылар кітап оқу, түрлі қолөнер үйірмелеріне қатыса алады. Сонымен бірге психологиялық қолдау орталығы ата-ана мен балалар, педагогтерге тренинг өткізеді.

    үйірмелер
    Фото: Валерий Бугаев

    Ақтөбелік оқушылар Жаңа жыл мерекесінен кейін мектептерде ұйымдастырылатын үйірмелерге қатыса алады. Мектепте кітап оқу, театрландырылған фестиваль мен кештер өтеді. Сонымен бірге қолөнер үйірмелері жұмыс істейді. 

    - Қауіпсіздік сабақтары да қатар ұйымдастырылады. Сонымен бірге музей, ғылыми орталықтар мен тарихи орындарға барып, спорттық шараларға қатысады. Қайырымдылық акциясы да өтеді,- деп хабарлады Ақтөбе облыстық білім басқармасының баспасөз қызметі. 

    Ал «Жан ахуал» психологиялық қолдау орталығы оқушыларға, ата-аналарға, мұғалімдерге тренинг ұйымдастырады. 

    - Мамандар балалар мен жасөспірімдердің көңілін көтеріп, өзін-өзі тануына көмектеседі.

    Оқушылар бір-бірін түсініп, өзін бағалауды да меңгереді. Жеке шекараны қорғау, алға мақсат қойып, болашақ жоспарын құру психологиялық тренингі өтеді. Ата-аналар болса баламен тіл табысу, оларды түсінуді үйренеді. Орталықта Call орталық тәулік бойы жұмыс істейді. Биыл 900-ден астам адам хабарласты. Жалпы орталықта 2 мыңнан астам адам консультация алса, оның көбі бала,- деп хабарлады «Жан ахуалы» орталығы. 

    Айта кетейік, елімізде қысқы каникул кезеңі 2025 жылдың 29 желтоқсаны мен 2026 жылдың 7 қаңтарын қоса алғанда он күнге созылады.

    Тегтер:
    Оқушы Демалыс Үйірме Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар