    22:08, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтөбеде қысты күні жол белгісін сызған жұмысшылардың ісі жүргізушілердің ашуын туғызды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Мердігер 9 шақырым жерге белгі салып үлгерген. «ҚазАвтоЖол» компаниясы келісімшарт біржақты үзді.

    Фото: Видеодан алынған скрин

    Жүргізушілердің бірі Қостанай-Рудный-Денисовка-Комсомол-Қарабұтақ тасжолындағы көріністі түсіріп алып, әлеуметтік желі арқылы таратты. Видеодан қыс түсіп, қар жауғанын, сонымен бірге жолдың балшыққа айналғанын көруге болады. Шұрық-тесік жол үстіне белгі сызып, бұл көпшілік арасында талқыға түсті.  Дерек шынымен де Ақтөбе облысы аумағында тіркелді. «Дорстрой» ЖШС-і 2025 жылдың қыс айында 9 шақырымға жол белгісін салған. Жол белгісін уақытында сызбаған мердігер жұмысты тоқтатты және айыппұл салынды.

    — «Дорстрой» ЖШС-і 2025 жылдың 7-желтоқсаны күні тапсырыс берушіге, техникалық бақылаушыға және «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» Ақтөбе облыстық филиалына хабарласпай-ақ өз бетімен жол белгісін сызған. Бұзушылық анықталған соң тапсырыс беруші мен техникалық бақылаушы жұмысты дереу тақтатты. Биыл 1-қаңтарда екі арадағы келісімшарт біржақты үзілді. Сонымен бірге тапсырыс беруші былтыр шілде айында мердігерді жосықсыз деп тану үшін сотқа арыз түсірді. Кезекті сот отырысы 16-қаңтар күні өтеді, — деп хабарлады «ҚазАвтоЖол» ҰК» Ақтөбе облыстық филиалының баспасөз қызметі.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, БҚО-да жолды күтіп ұстамаған мердігер мекемеге айыппұл салынды. Бұл өңірде автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 6 183 шақырым болса, соның 1 349-ы — республикалық, 4 834-і — жергілікті маңызы бар жолдар. 

    Алтынай Сағындықова
    Автор
