Ақтөбеде құрылысқа бөлінген қаржының тең жартысына жуығы білім саласына жұмсалды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Былтыр құрылыс саласына 88 млрд бөлінді. Бұл қаржының 35 млрд теңгесіне мектеп, балабақша салынды.
Былтыр Ақтөбе облысында жалпы құрылыс жұмыстарына 469 млрд теңге жұмсалды. Қаржының көбі коммерциялық бағытта болса, әлеуметтік нысандар салуға бюджеттен 88 млрд теңге қарастырылды.
- Барлық қаржыландыру көзі есебінен ауданы 1 млн шаршы метр болатын тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланды. Жоспар артығымен орындалып, 441,5 мың шаршы метр көппәтерлі, 579,6 мың шаршы метр жеке тұрғын үй салынды. Ақтөбе облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы бір жылда 89 нысанның құрылысын жүргізді. Оның ішінде 47 нысан білім беру саласына тиесілі. Оның 14-і биыл қолданысқа беріледі. Сонымен бірге 19 денсаулық сақтау, 10 спорт нысаны да бар, - деді Ақтөбе облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Аслан Жарасбаев.
Су тасқыны кезінде жарамсыз болып қалған 5 нысан құрылысына 2024 жылы Үкімет резервінен 4,2 млрд теңге бөлінді. Ал былтыр облыстық бюджет резервінен 1,8 млрд теңге аударылып, игерілді. Атап айтқанда Ойыл ауылында 150 орындық балабақша, 320 орындық мектеп, Көтібар батыр ауылында 60 орындық мектеп, Жағабұлақ ауылында 100 орындық балабақша, Қаратал ауылында 60 орындық мектеп салынды.
- 2023 - 2025 жылдары «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында 11 400 орындық 14 мектептің құрылысы аяқталды. 2024 жылы Ақтөбе қаласында 2 мектеп пайдалануға берілді. 2025 жылы 7 мектеп іске қосылды. 3000 орынға арналған 5 мектептің құрылыс - монтаждау жұмыстары аяқталды. 2026 жылғы 31 наурызға дейін педагогикалық құрамды іріктеу аяқталып, білім беру қызметімен айналысуға лицензия алу рәсімінен өтеді, - деді Аслан Жарасбаев.
Айта кетейік, Ақтөбеде құрылысы бірнеше жылға созылған екі мектепті биыл қолданысқа беру жоспарда бар. Бірі - Ақтөбе қаласындағы Шилісай ауылы, екіншісі Қандыағаш қаласы Самал шағын ауданындағы мектеп.