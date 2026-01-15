Ақтөбеде мал өлекселерін көметін орын әзірлеуге биыл 686 млн теңге жұмсалады
АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Облыста алдағы екі жылда ветеринария саласына 4 млрд теңгеге жуық қаржы бөлінеді. Әрқайсысы 24,5 млн теңге болатын мал өлекселерін көметін 28 орынның да құрылысы биыл жүреді.
Ақтөбе облысында бүгінде 2,3 млн бас мал бар. Оның 600 мыңнан астамы мүйізді ірі қара болса, 422 мыңнан астамы жылқы. Ал ұсақ мал саны1,2 миллионнан асады. Түйе саны болса 24 мыңнан көп. Алдағы екі жылда ветеринария саласының материалдық-техникалық базасын нығайту үшін 4 милрд теңге жұмсалады.
- Қаржының 3 млрд теңгеден астамы биыл игеріледі. Оған 77 ветеринариялық пункт, 28 мал қорымы және үш ауданда ветеринариялық станса салынады. Қазіргі кезде Қарғалы, Ойыл, Темірдегі ветеринариялық стансаның тозығы жеткен,- деді Ақтөбе облыстық ветеринария басқармасының басшысы Айбек Сембай.
Нақтыласақ үш модульдік ветеринариялық станса салу үшін 90 млн теңге, 77 ветеринарлық пунктке 2,3 млрд теңге, ал 28 мал қорымын салуға 686 млн теңге жұмсалады. Ақтөбе облысындағы әрбір мал қорымының құны 24,5 млн теңгеге шығады. Келер жылы тағы 29-ы салынады. Нәтижесінде облыста барлығы 140 мал қорымы болады.
Су тасқынынан кейін өңірдегі аудандардың барлығына жылжымалы инсинератор алынды. Инсинератор малдан жұқпалы ауру анықталғанда өлексені өртеуге ыңғайлы.
- 2025 жылы 3260 бас ірі қарадан, 536 жас ұсақ малдан бруцеллез анықталып, залалсыздандыру жұмысы жүргізілді. Сондай-ақ былтыр аумақтық инспекция мамандары малды құжатсыз тасымалдағандарды анықтады. Барлығы 222 жеке және заңды тұлғалаға 9 млн теңгеге жуық айыппұл салды,- деді Айбек Сембай.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қызылордада бруцеллез жұқтырған 70-тен астам мал сойылды. Өткен жылы малға тән аса қауіпті 13 түрлі жұқпалы ауруға қарсы 5979,7 мың доза препарат алынды.