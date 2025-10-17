Ақтөбеде мәслихат төрағасы жұмыстан заңсыз шығарылғанын сот арқылы дәлелдеді
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Марғұлан Сержан кезекті еңбек демалысына шығып, қызметіне қайта орала алмай қалды. Жұмыстан заңсыз шығарылғанын сот арқылы дәлелдеген Байғанин аудандық мәслихатының төрағасы қызметіне қайта кіріседі.
Іс Байғанин аудандық сотында қаралды. Талап қоюшы Байғанин аудандық мәслихатының бұрынғы төрағасы Сержан Марғұлан, ал жауапкер аудандық мәслихатының аппараты. Сонымен бірге мәслихат депутаттары үшінші тұлға ретінде сот отырысына қатысты. Талап қоюшы өзін жұмыстан шығару туралы шешімді заңсыз деп тануды, қызметіне қайта орналастыруды, осы уақыт аралығында табысынан айырылғанын, сондықтан еңбекақысын толық көлемде өтеуді сұрады.
— Марғұлан Сержанның талабы қанағаттандырылсын. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының Марғұлан Сержанұлы Сержанды мәслихат төрағасы қызметінен босату туралы шешімі заңсыз деп танылсын. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихат төрағасы лауазымы қайта қалпына келтірілсін. «Байғанин аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінен Марғұлан Сержанұлы Сержанның пайдасына 2025 жылғы 2 маусымнан бастап лауазымы қалпына келтірілген күнге дейін, бірақ алты айдан аспайтын уақытқа орташа айлық жалақысы есептеліп, өндірілсін. Сот шешімінің жұмысқа қайта орналастыру және лажсыз бос жүрген күндерінің үш айдан аспайтын жалақысы, яғни 1 708 676 теңге өндіру бөлігі дереу орындауға жолдансын, — деді судья Н.Алимбеков.
Тараптар Ақтөбе облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасына апелляциялық шағым бере алады.
