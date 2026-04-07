21:05, 07 Сәуір 2026 | GMT +5
Ақтөбеде облыс әкімдігінің ғимараты өртеніп жатыр
АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Оқиға кешкілік болды. Қазір өрт сөндіру жұмысы жүгізіліп жатыр.
Ақтөбе облыстық ТЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, 6 қабатты әкімшілік ғимараттың шатыры өртеніп жатыр.
- Оқиға орнына ТЖД күштері мен құралдары жедел түрде келіп жетті. Дереу өрт сөндіру оқпандары беріліп, өртті толық жою бойынша барлық шаралар қабылданды. Судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді. Адамдарды эвакуациялау жүргізіліп жатыр. Оқиға орнында жедел штаб құрылды. Қазіргі уақытта 112 нөміріне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ,- деп хабарлады Ақтөбе облыстық ТЖД баспасөз қызметі.
Айта кетейік, Атырау қаласындағы қоқыс полигонында тұрмыстық қалдықтар өртенді. Алдын ала мәлімет бойынша, бұл аумақтан түтін 7 сәуір сағат 07:30–да шыққан.