Ақтөбеде оқушы қызды зорлап, жүкті қылған өгей атасы сотталды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — 64 жастағы сотталушы 21 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкім тағайындаған кезде оның зейнеткер екенін ескерді.
Іс Қылмыстық кодекстің «Зорлау» және «Он алты жасқа толмаған адамдарды азғындық жолға түсіру» баптары бойынша қаралды.
— Қылмыстық кодекстің 120-бабы 4-бөлігімен 20 жылға, 124-бабы 3-бөлігімен 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қылмыстық құқықбұзушылықтар жиынтығы бойынша түпкілікті 21 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын, — деді судья Алтынбек Сабыров.
Сотталушы жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінде өтейді.
Судья А. Сабыр жаза тағайындау кезінде осы баптар бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылғанын, алайда зейнеткер екені ескерілгенін айтты.
Айта кетейік, Ақтөбе облысы Ойыл ауданында 9-сынып оқушысы ана атанды. Оның жүкті екенін ешкім білмеген. Тіпті, үш рет медициналық тексеруден өтсе де, анықталмады. Полиция күдіктіні ұстап, қамады. Ол 60-тан асқан ер адам және өгей атасы болып шықты.