    19:35, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Ақтөбеде оқушы қызды зорлап, жүкті қылған өгей атасы сотталды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — 64 жастағы сотталушы 21 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкім тағайындаған кезде оның зейнеткер екенін ескерді.

    судья, сот
    Фото, видео: Алтынай Сағындықова

    Іс Қылмыстық кодекстің «Зорлау» және «Он алты жасқа толмаған адамдарды азғындық жолға түсіру» баптары бойынша қаралды.

    — Қылмыстық кодекстің 120-бабы 4-бөлігімен 20 жылға, 124-бабы 3-бөлігімен 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қылмыстық құқықбұзушылықтар жиынтығы бойынша түпкілікті 21 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын, — деді судья Алтынбек Сабыров. 

    Сотталушы жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінде өтейді.

    Ақтөбеде оқушы қызды зорлаған өгей атасы сотталды
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Судья А. Сабыр жаза тағайындау кезінде осы баптар бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылғанын, алайда зейнеткер екені ескерілгенін айтты.

    Айта кетейік, Ақтөбе облысы Ойыл ауданында 9-сынып оқушысы ана атанды. Оның жүкті екенін ешкім білмеген. Тіпті, үш рет медициналық тексеруден өтсе де, анықталмады. Полиция күдіктіні ұстап, қамады. Ол 60-тан асқан ер адам және өгей атасы болып шықты

    Оқиға Сот Аймақ Зорлық-зомбылық Қылмыс Ақтөбе
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
