Ақтөбеде өз-өзіне қол жұмсаған қала әкімінің орнына жаңасы сайланады
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Сайлау 8-ақпан күні өтеді. Барлығы 4 ауданда 5 ауылдық округ әкімі сайланады.
Ақтөбе облыстық сайлау комиссиясының хабарлауынша, 4 аудандағы аумақтық сайлау комиссиялары 5 ауылдық округ әкімін сайлауды жоспарлап отыр. 8-ақпан күні Мәртөк ауданындағы Байнассай және Тәңірберген, Ойыл ауданындағы Қайыңды, Хромтау ауданындағы Дөң ауылдық округінде сайлау өтеді. Сонымен бірге Темір ауданы Темір қаласында әкім сайлауы ұйымдастырылады.
- Әкімдерді сайлау бойынша сайлау округтері құрылды. Ауылдық округ әкіміне кандидаттар ұсыну 2026 жылғы 1 қаңтардан басталды,- деп хабарлады Ақтөбе облыстық сайлау комиссиясы.
Еске салсақ, желтоқсанда Ақтөбе облысы Темір қаласының әкімі Еркін Далмағамбетов өз үйінде суицид жасады. Сол кезде полиция өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын бастады.