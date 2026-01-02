KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:12, 02 Қаңтар 2026

    Ақтөбеде өз-өзіне қол жұмсаған қала әкімінің орнына жаңасы сайланады

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Сайлау 8-ақпан күні өтеді. Барлығы 4 ауданда 5 ауылдық округ әкімі сайланады.

    референдум, выборы, сайлау
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Ақтөбе облыстық сайлау комиссиясының хабарлауынша, 4 аудандағы аумақтық сайлау комиссиялары 5 ауылдық округ әкімін сайлауды жоспарлап отыр. 8-ақпан күні Мәртөк ауданындағы Байнассай және Тәңірберген, Ойыл ауданындағы Қайыңды, Хромтау ауданындағы Дөң ауылдық округінде сайлау өтеді. Сонымен бірге Темір ауданы Темір қаласында әкім сайлауы ұйымдастырылады. 

    - Әкімдерді сайлау бойынша сайлау округтері құрылды. Ауылдық округ әкіміне кандидаттар ұсыну 2026 жылғы 1 қаңтардан басталды,- деп хабарлады Ақтөбе облыстық сайлау комиссиясы. 

    Еске салсақ, желтоқсанда Ақтөбе облысы Темір қаласының әкімі Еркін Далмағамбетов өз үйінде суицид жасады. Сол кезде полиция өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын бастады. 

    Сайлау Ақтөбе облысы Әкім
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
