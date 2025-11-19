Ақтөбеде пара берген мектеп директорларына сот үкімі шықты
АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Ақтөбе облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті бөлімінің басшысы пара алғаны үшін айыппұл төлейді. Оған пара берген екі мектептің директоры жазаланды.
№ 2 Ақтөбе қалалық сотында Қылмыстық кодекстің «Пара алу», «Пара беру», «Парақорлыққа делдал болу» баптары бойынша іс қаралып, бүгін кешкілік үкім шықты.
- Асқар Кемешов Қылмыстық кодекстің 366-бабы 3-бөлігі 4-тармағымен кінәлі деп танылып, параның 60 еселенген сомасын, яғни, 7 000 200 теңгені құрайтын айыппұл тағайындалсын. Гулзат Бактарбаева Қылмыстық кодекстің 367-бабы 1-бөлігімен кінәлі деп танылып, параның 15 еселенген сомасы, яғни, 1 050 000 теңге болатын айыппұл тағайындалсын. Алтынгүл Төлегенова Қылмыстық кодекстің 367-бабы 1-бөлігімен кінәлі деп танылып, параның 15 еселенген сомасы, яғни, 750 000 теңге болатын айыппұл тағайындалсын. Алмагүл Бекниязова Қылмыстық 368-бабының 1-бөлігімен айыпты деп танылып, параның 10 еселенген сомасы, яғни, 500 000 тг мөлшерінде айыппұл тағайындалсын, - деді судья.
Сонымен бірге сотталушылар енді мемлекеттік, судья, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, ҚР Ұлттық банк және оның ведомстволарында, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау, қадағалау жөніндегі уәкілетті органда, мемлекеттік органда және квазимемлекеттік сектор субьектілерінде лауазымды қызмет атқара алмайды.
Айта кетейік, Ақтөбеде білім саласының жемқорлықпен айналысқан қызметкерлері сотта соңғы сөзін айтты. Сотталушылардың үшеуі өз ісіне өкініп, бас бостандығынан айырмауды сұрады. Ал біреуі қысым көргенін, мәжбүр болғанын айтты.