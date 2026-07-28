KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Ақтөбеде шегіртке улап жүрген ұшақ қатты қонды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Оқиға Ақтөбе облысы Байғанин ауданы аумағында болды. Ұшақ ішінде болған адамға ота жасалды.

    Қызылордада 17,9 мың гектар жерде саяқ шегірткенің таралуы экономикалық зияндылық шегінен асты
    Фото: Қызылорда облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы

    Көліктегі полиция департаментінің хабарламасына сүйенсек, оқиға 7 маусым болды. Істі Қандыағаш станциясындағы көліктегі полиция бөлімі тіркеді.

    — Әуе көлiгi жүрісі немесе оларды пайдалану қауiпсiздiгi қағидаларын бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тиісті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Өзге ақпарат ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес тергеу мүддесіне орай жария етуге жатпайды, — деп хабарлады Көліктегі полиция департаменті.

    Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, науқас 7 маусым күні Ақтөбе қалалық көпсалалы ауруханасына жеткізілген. Ол мұнда бір ай ем қабылдады.

    — Науқас политравма бөлімінде ем қабылдады. 10 маусым күні ота жасалды. Оның сол жақ бұғанасы сынған. Отадан соң жағдайы тұрақталды. Емін амбулаторияда жалғастыру үшін 15 шілде күні ауруханадан шығарылды, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы.

    Айта кетейік, Ақтөбеде 424 мың гектар алқапта шегірткеге қарсы өңдеу жұмыстарын жүргізу көзделген. Бүгінде бұл жұмыс аяқталды.

     

    Оқиға Ауыл шаруашылығы Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Авторлар