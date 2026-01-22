Ақтөбеде сот отырысына қатысушылар дау тудырған көпқабатты ғимаратты аралады
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы бес қабатты ғимарат ішіне тек қылмыстық іске қатысы бар тараптар кірді. Сотталушылар болса өзіне тағылған айыппен келіспеді.
№ 2 Ақтөбе қалалық сотында Мұғалжар аудандық мәслихатының төрағасы, депутаты және Мұғалжар аудандық сәулет, құрылыс және қала құрылысы бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушыға қатысты іс қаралып жатыр. Сотталушылардың үшеуі де өзіне тағылған айыппен келіспеді. Мұғалжар аудандық мәслихатының төрағасы бес қабатты ғимаратты 2020 жылы 8 млн теңгеге сатып алған. Кейін оған жөндеу жұмыстарын жүргізіп, сатуды жоспарлайды. Ол үшін бұрынғы жатақхана ғимаратының техникалық төлқұжатын тұрғын үй деп өзгертіп, инженерлік желілерді тартады. Дәл сол шақта сотталушылардың бірі, депутат сатуға көмектесу туралы ұсыныс береді.
- Алғашқы кезде құр қаңқасы тұрды. Кейін мен жертөлесінен бастап барлығын жөндедім. Газды қосып, тұрғындарды кіргізуге дайындалды. Жөндеу жұмыстарына отбасылық қаржыны салдым, кейбірін таныстарымнан қарызға алдым. Мен алғанда жатақхана, кейін ол көпқабатты үйге айналды. Оған қажетті барлық құжат тапсырылды. Кейін үйді әйеліне сыйға бердім. Ол сату жұмыстарын ұйымдастырды. Маған сатуға көмектесу ұсынысын айтқан адаммен де әйелім келісті, - деді сотталушы.
Мұғалжар аудандық сәулет, құрылыс және қала құрылысы бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы да сотта тағылған айыппен келіспеді. Ол жұмыстың бәрі аудан әкімі Дархан Ермағамбетовпен арадағы келісім аясында атқарылғанын айтты.
- Республикалық бюджеттен алғашында 105 600 000 теңге ақша бөлінді. Ақша 11 пәтер алуға берілді. Сол кезде конкурс жарияланғанымен ешқандай да ұсыныс түспеді. Кейін аудан әкімі Дархан Ермағамбетов тағы 59 пәтерге ақша бөлінетін айтты. Мен құжаттарын жасадым. Алайда техникалық негіздеме ұнамай, әкім дайын құжатты үлгі ретінде көрсетті. Сол техникалық негіздеме аясында біз 2023 жылдың қыркүйек айында конкурс жарияладық. Конкурсқа бір ғана адам қатысты. Біз құжаттарын тексердік, бәрі талапқа сай болды. Барлық жерге тұрған үй, пәтер деп көрсетілген. Егер қаржы игерілмесе, республика ақшаны кері алып, біз жазаланатын едік. Барлық қаржы бөлінді, - деді Мұғалжар аудандық сәулет, құрылыс және қала құрылысы бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы.
Қаржы түгел аударылғанымен, қыста боран кезінде шатыры ұшып, құбыр жарылған, пәтер ішін су басқан. Үйді тапсыру тағы екі айға кейінгі шегерілгенімен, тексеру басталды.
- Менің арам ойым болмады, жеке пайда таппадым. Басшының қызметін уақытша атқардым,- деді сотталушы.
Сот оқиға орнын қарау туралы қаулы шығарып, іс қатысушылары Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласына барды. Көшпелі сот отырысы кезінде көпқабатты ғимарат ішін аралап, қарап шықты.Қазіргі кезде бірінші қабаттағы терезелері сынып, оны қаңылтырмен қаптаған. Сонымен бірге бірнеше қабатта әйнек сынып тұр.
Еске салсақ, Мұғалжар аудандық мәслихатының төрағасы, депутаты және Мұғалжар аудандық сәулет, құрылыс және қала құрылысы бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушыға «Алаяқтық», «Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге де мүлікті заңдастыру», «Жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлерді, бланкілерді, мемлекеттік пошта төлемі белгілерін, мемлекеттік наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткізу» баптары бойынша айып тағылып жатыр.