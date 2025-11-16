KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:32, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақтөбеде су тасқыны қаупі бар аймақтарда қауіпсіздік шаралары күшейтілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақтөбе облысында 2026 жылғы су тасқыны маусымына дайындық жалғасып жатыр. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады. 

    су тасқыны
    Фото: ТЖМ

    Өңірде су тасқынына қарсы іс-шаралар барысына ауқымды мониторинг жалғасып жатыр. ТЖМ Азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитеті төрағасының орынбасары Алексей Сергеевич Ақтөбе облысы ТЖД-мен бірлесіп су тасқыны қауіпті аудандарға барып, инженерлік нысандардың дайындығын және жергілікті жерлерде жұмыстардың орындалуын бағалады.

    Бүгінгі күні өңірде келесі көлемде инженерлік жұмыстар атқарылды: өзен арналарын жағалауын бекіту, тереңдету және тазарту – 4 шықырым, қорғаныс дамбалары мен бөгеттерін салу – 23 шақырым, қорғаныс дамбалары мен бөгеттерін жөндеу – 20,6 шақырым, нөсерлі кәріз жүйесін салу – 9 шақырым, су бұру арналарының құрылысы – 8 шақырым, арықтар мен каналдарды тазарту – 245 шақырым, арықтарды қазу – 7 шақырым, 89 су өткізу құбырлары мен құрылыстары орнатылып, жөнделді.

    Айта кетелік Батыс Қазақстанда бірнеше өзеннің арнасы кеңейтілген еді

    Тегтер:
    Ақтөбе облысы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Су тасқыны
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар