Ақтөбеде су тасқыны қаупі бар аймақтарда қауіпсіздік шаралары күшейтілді
АСТАНА. KAZINFORM – Ақтөбе облысында 2026 жылғы су тасқыны маусымына дайындық жалғасып жатыр. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады.
Өңірде су тасқынына қарсы іс-шаралар барысына ауқымды мониторинг жалғасып жатыр. ТЖМ Азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитеті төрағасының орынбасары Алексей Сергеевич Ақтөбе облысы ТЖД-мен бірлесіп су тасқыны қауіпті аудандарға барып, инженерлік нысандардың дайындығын және жергілікті жерлерде жұмыстардың орындалуын бағалады.
Бүгінгі күні өңірде келесі көлемде инженерлік жұмыстар атқарылды: өзен арналарын жағалауын бекіту, тереңдету және тазарту – 4 шықырым, қорғаныс дамбалары мен бөгеттерін салу – 23 шақырым, қорғаныс дамбалары мен бөгеттерін жөндеу – 20,6 шақырым, нөсерлі кәріз жүйесін салу – 9 шақырым, су бұру арналарының құрылысы – 8 шақырым, арықтар мен каналдарды тазарту – 245 шақырым, арықтарды қазу – 7 шақырым, 89 су өткізу құбырлары мен құрылыстары орнатылып, жөнделді.
Айта кетелік Батыс Қазақстанда бірнеше өзеннің арнасы кеңейтілген еді.