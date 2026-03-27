Ақтөбеде су және электрмен жабдықтау желілерінің қанша пайызы тозды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Қазіргі кезде сумен жабдықтау желісінің тозуы 53,40% болып тұр. Ал электр желілерінің 76% жуығы жаңғартуды қажет етеді.
Ақтөбенің коммуналдық кәсіпорындары «Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту» ұлттық жобасына өтініш берді. Тозығы жеткен инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға бағытталған жұмыс тозу көрсеткішін төмендетуі тиіс.
- Қазіргі кезде «Aqtobe su-energy group» АҚ-ы сумен жабдықтау желісінің 53,40%, су бұру желісінің 71,90%, жылумен жабдықтау желісінің 53,90% тозып тұр. Ал «Алға жылу» КМК-де су бұру 62,8%, жылумен жабдықтау 86% тозды. Ал ұлттық жобаға енген «Бадамша сервис» КМК-де су бұру желісінің 87% жаңғыртуды қажет етеді. Жоба аясында «Aqtobesu-energy group» АҚ-ы жалпы сомасы 9,53 млрд тг, «Алға жылу» КМК-ы 949,61 млн тг, «Бадамша сервис» КМК-і 431,4 млн теңгенің өтінімін берді,- деді ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің басшысы Ерлан Дүйсен.
Ал өңірдегі электр энергиясын таратушы «Энергосистема» ЖШС-і 10,91 млрд теңгенің жұмысына сұраныс бермек. Себебі желілердің 75,96% тозып тұр.
Еске салсақ, былтыр электр сымына мұздақ қатып, ауылдарда жарық өшті. Сол кезде өңірде шамамен 70 мың электр бағанасын ауыстыру қажет екені айтылды.