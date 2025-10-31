Ақтөбеде тексеру комиссиясымен бірге демалыс орталығында тыныққан шенеуніктер жазаланды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Байғанин аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Төлеген Молдабеков, оның орынбасары Мұрат Ержанов қатаң сөгіс алды. Екеуі де жұмыс уақытында «Аққұм-Сағыз» демалыс орталығына барып, суға шомылып, тыныққан.
Әдеп кеңесінде Байғанин аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Төлеген Молдабековке, оның орынбасары Мұрат Ержановқа қатысты іс қаралды. Ақтөбе облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің бас маманы Таңатар Нұғметовтің айтуынша, биыл шілде айында Молдабеков өзінің орынбасары Ержановпен бірге демалыс орталығына барды.
Олардың жанында Алтай батыр ауылындағы мәдениет үйінің жұмысын тексеруге барған комиссия мүшелері де болды.
- Екеуінің демалыс орталығына барғаны және Сағыз өзеніне шомылғаны Байғанин ауданы тұрғынының бейнежазбасына бар. Жергілікті атқарушы органның жұмыс уақыты сағат 09:00-дан 18:30-ға дейін. Түскі үзідік 12:30-дан 14:00-ге дейін. ҚР Мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексіне сәйкес мемлекеттік қызметшілер іскерлік қағидаларын сақтап, азаматтардың көз алдында өздері өкіл болып табылатын мемлекеттік органдардың абырой мен беделіне нұқсан келтірмеуі тиіс. Байғанин ауданы экономика және қаржы бөлімінің басшысы Т.Молдабеков, орынбасары М.Ержанов ҚР Мемлекеттік қызметші жөніндегі әдеп кодексінің 6-тармағы 5-тармақшасы, 8-тармағы 2-тармақшасында көзделген талаптарды бұзған,- деді Таңатар Нұғметов.
Әдеп кеңесінде аудандағы мемлекеттік қызметшілер комиссия мүшелеріне еріп, ауылға барғаны анықталды. Алайда оларда қандай да бір бұйрық болмады. Тек «тексеру комиссиясының мүшесі өтініш жасады» деп ақталды.
- Комиссия мүшелерінің де жауапкершілігін қарау туралы ұсыныс енгізілді. Бұл кісілер де, олар да жұмыс уақытындағы әрекеттері үшін жауапты. Тұрғындар тарапынан сын айтылды. Сын жайдан жай емес, негізді. Демалыс орны ауылдан да, аудан орталығынан да қашық. Оған арнайы бармасаң, жол үстінен соға салатын жер емес. Аудан бюджетінің басы-қасында жүрген азаматтардың мәселесін сол жердің тұрғындары көтеріп тұр,- деді Әдеп кеңесінің төрағасы Айбек Шілманов.
Әдеп кеңесі екі мемлекеттік қызметшіге де қатаң сөгіс беруді ұйғарды.
Еске салсақ, бұған дейін Ақтөбеде жосықсыз мердігерді тізімге енгізбеген мемлекеттік қызметшілер жазаланады.