Ақтөбеде теміржолшы жұмыс орнында жарақат алып, төсекке таңылып қалды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Ділхан Аймағамбеттің жамбасы сынып, тұра алмайды. Бауырлары еңбек инспекциясының тексеру қорытындысын жоққа шығарып, қайта шағым түсірді.
Оқиға 2025 жылдың қазан айында Хромтау ауданындағы Никельтау стансасында болды. Ділхан Аймағамбет 15 қазан күні «Теміржол жөндеу» — «Автодорстрой» ЖШС-де кезекті вахталық жұмысына шығады. Ал 18 қазанда «үстіне шпал құлап кетті» деген хабар келеді. Бауырлары жарақаты ауыр деп ойламады. Себебі әріптестері жедел жәрдем шақырмай, таксиге мінгізіп, оны Ақтөбе қаласындағы ауруханаға әкелген.
— Оқиға орнында жедел медициналық көмек көрсетілмей, бір жарым сағаттық қашықтықтағы қалаға әкелген. Оның жағдайы ауыр болды. Бірден ота жасалды. Себебі қуығы жарылып, іш құрылысының бәріне тарап кеткен. Жамбас сүйегі сынған соң темірмен тарттырып тастады. Бірнеше ота жасалған кезде емнің де дұрыс жүргізілмегенін білдік. Астана қаласына жолдама сұрап, қаңтар айынан бері күтіп отырмыз. 31 наурыз күні елорда дәрігерлері қарайды. Бір қиыны әлі күнге дейін мүгедектік берілмеді. Қазір інімді бауырларыммен бірге қарап отырмыз. Жағдайы қиын, — деді апасы Альбина.
Оқиғадан кейін інісінің әріптестері ғана келіп, жағдайын біліп, аз-маз көмек көрсеткен. Ал басшылары әлі күнге дейін байланысқа шықпады. Тіпті жұмыс орны «жүк ілдіруші» мамандығының куәлігін берген. Ал Ділхан Аймағамбет бұл туралы мүлде білмейтін болып шықты.
— Қылмыстық іс қозғалғанымен, тоқтатып тастаған. Бұл заңсыздық. Заңгер желілік полиция мен еңбек инспекторларының жұмысы бұзушылықты анықтап, шағым түсірді. Қазіргі кезде істі қайта қозғап, тергеу жүріп жатыр. Біз әділдікті талап етеміз. «Теміржол жөндеу» — «Автодорстрой» ЖШС-і барлық жауапкершілікті алып, өмір бойы жәрдемақы төлеуі тиіс. Түнде де қиналып, ақылы түрде қызмет көрсететін дәрігерлер шақырамыз. Ем-домына да мол қаржы керек. Дене қызуын түсіре алмай, қиналамыз. Астанада жамбас сүйегін қайта салады. Ақтөбелік травматологтардың отасы сәтсіз шықса да ауруханадан шығарды. Енді оны астаналықтар түзейді, — деді Альбина.
Ақтөбе облыстық еңбек инспекциясы Ділхан Аймағамбеттің ісін тексеріп, жұмыс берушінің кінәсі 70%, жұмысшының кінәсі 30% деген қорытындыға келген. Ділхан Аймағамбеттің бауырлары бұл тұжырымға келіспей, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетіне шағым түсірді. Енді қайта тексеру жүргізілуі мүмкін.
