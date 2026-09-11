Ақтөбеде ТЖМ авиациясы үшін жаңа ангар салынады
АСТАНА. KAZINFORM – Ақтөбеде ТЖМ авиациялық бөлімшесі үшін жаңа ангар салу жоспарланып отыр. Екі қабатты ғимарат екі әуе кемесіне арналған. Жоба 20 авиациялық отрядты дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асырылады.
Жобаны ҚР Төтенше жағдайлар министрі Мұрат Мұханов пен Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаровқа «Әлия Молдағұлова» атындағы әуежайда ТЖМ «Қазавиақұтқару» АҚ бөлімшесіне барған кезде таныстырды.
Олар экипаждардың жұмысымен және бөлімшенің ұшуға дайындығымен танысты.
Құрылыс үшін жер учаскесі бөлінді. Қазіргі уақытта жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде, оны 2026 жылдың төртінші тоқсанында аяқтау жоспарлануда. Жаңа ангар әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетуге және олардың шұғыл ұшуларға тұрақты дайындығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
2026 жылдың сегіз айында ТЖМ авиациясы облыс аумағында 65 рет ұшып шықты. Оның 45 жағдайында ауыр халдегі науқастарды медициналық эвакуациялау қажет болды. Экипаждар іздестіру-құтқару жұмыстарына да қатысып, су тасқыны қаупі бар аумақтарға әуеден барлау жүргізді.