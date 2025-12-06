Ақтөбеде үш көлік соқтығысып, жүргізуші мен жолаушы көз жұмды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Жол-көлік апаты Ақтөбе қаласындағы көпір маңында болды. Оқиға орнына бірнеше жедел жәрдем бригадасы мен полиция жетті.
Оқиға 5-қараша сағат 22:00 шамасында болды. Алдын ала жасалған болжам бойынша «Lexus» автокөлігінің жүргізушісі «Subaru» көлігіне барып соғады. Сол кезде «Subaru» автокөлігі өз бағытын өзгертіп, «Chevrolet Cobalt» жеңіл көлігіне соқтығысты.
- Жол-көлік апаты кезінде «Subaru» автокөлігінің жүргізушісі мен жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Тағы үш адам ауруханаға жеткізілді. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр,- деп хабарлады Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметі.
Еске салсақ, Ақмола облысындағы тас жолда ірі жол-көлік оқиғасы болды. Оқиға орнына келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері Астанаға қарай келе жатқан DAF жүк көлігінің жүргізушісі тайғақ жолда көлікті басқара алмай, қиғаш тосқауылға соғылғанын анықтады.