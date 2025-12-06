KZ
    01:49, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақтөбеде үш көлік соқтығысып, жүргізуші мен жолаушы көз жұмды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Жол-көлік апаты Ақтөбе қаласындағы көпір маңында болды. Оқиға орнына бірнеше жедел жәрдем бригадасы мен полиция жетті. 

    жол апаты
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Оқиға 5-қараша сағат 22:00 шамасында болды. Алдын ала жасалған болжам бойынша «Lexus» автокөлігінің жүргізушісі «Subaru» көлігіне барып соғады. Сол кезде «Subaru» автокөлігі өз бағытын өзгертіп, «Chevrolet Cobalt» жеңіл көлігіне соқтығысты.

    - Жол-көлік апаты кезінде «Subaru» автокөлігінің жүргізушісі мен жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Тағы үш адам ауруханаға жеткізілді. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр,- деп хабарлады Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметі.

    Еске салсақ, Ақмола облысындағы тас жолда ірі жол-көлік оқиғасы болды. Оқиға орнына келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері Астанаға қарай келе жатқан DAF жүк көлігінің жүргізушісі тайғақ жолда көлікті басқара алмай, қиғаш тосқауылға соғылғанын анықтады.

    Жол апаты Көлік Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
