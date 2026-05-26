KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Ақтөбеде жер үйде жарылыс болып, бір адам қаза тапты

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Төтенше жағдайлар қызметі оқиға орнында жұмыс істеп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, үйден табиғи газ шығып, кейін жарылыс болған.

    в
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Оқиға бүгін кешкілік Ақтөбе қаласы Алматы ауданындағы Түрксіб көшесінде тіркелді.

    - Алдын ала мәлімет бойынша табиғи газдың шығуынан газ-ауа қоспасының жарылысы болып, салдарынан шамамен 100 шаршы метр аумақтағы жеке тұрғын үй опырылған. Оқиға орнынан 1 қаза тапқан адам табылды. Салдарды жою жұмыстарына ТЖД, Апаттар медицинасы орталығы, жедел-құтқару жасағының күштері мен құралдары, оның ішінде кинологиялық есептоп жұмылдырылды. Оқиға орнында облыстық полиция департаментінің қызметкерлері мен жедел қызмет өкілдері жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта авариялық-құтқару жұмыстары, үйінділерді тексеру және оқиғаның барлық мән-жайын анықтау жұмыстары жүргізілуде,-деп хабарлады облыстық ТЖД баспасөз қызметі.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Ақтөбеде қоқыс полигонынан өрт шықты. Өрт бір жарым сағат ішінде сөндірілгенімен, әлі бықсып жатыр.

    Ақтөбе облысы Газ Жарылыс
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Авторлар