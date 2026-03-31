    14:44, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақтөбеде жылыту маусымы қашан аяқталады

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Облыс орталығындағы тұрғын үйлерде жылу 17 сәуірден бастап сөндіріледі. Ал медициналық нысандар мен балабақшада айдың соңына дейін жалғасады.

    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    «Aqtobe su-energy group» АҚ жылумен жабдықтау жөніндегі бас инженері Олжас Мектепбаевтің айтуынша, биыл жылыту маусымында ірі апатты жағдай болмады.

    — Қала әкімінің қаулысы бойынша жылыту маусымы 1 қазаннан басталды. Тұрғын үйлер мен ғимараттарда, мектептерде 199 тәулікке созылады. Бұл 17 сәуірге келіп тұр. Медициналық және мектепке дейінгі ұйымдарға 210 тәулік белгіленген. Мұнда 28 сәуірде аяқталады, — деді Олжас Мектепбаев.

    Aqtobe su-energy group жылыту маусымы аяқталған соң келесі кезеңге дайындалады. Биыл 3,84 шақырым жылу желісі алмастырылады. Бұл жұмысқа 1 млрд теңгеге жуық қаржы жұмсалады.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Шымкент қаласында 2025-2026 жылғы жылыту маусымы 1 сәуірде аяқталады

    Алтынай Сағындықова
