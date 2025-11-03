Ақтөбеде жолды кесіп өтпек болған студентті көлік қағып, көз жұмды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Оқиға бүгін Ақтөбе қаласындағы ағайынды Жұбановтар көшесінде болды. 17 жастағы жігіт жолды белгіленбеген жерден кесіп өткен.
Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, BMW автокөлігінің жүргізушісі жолды белгіленбеген жерден кесіп өткен жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Жол-көлік оқиғасының салдарынан 17 жастағы жаяу жүргінші оқиға орнында көз жұмды.
— Аталған факті бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайлары анықталады. Қажетті сараптамалар тағайындалды. Жүргізуші ешқайда қашқан жоқ, оқиға орнында болды, — деді Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметі.
Еске салсақ, Ақтөбеде әкесінің көлігін айдап кеткен жасөспірім жол апаты кезінде көз жұмды. Оқиға Ақтөбе қаласы Бауырластар тұрғын алабында болды. 13 жастағы жасөспірім ауруханаға жеткізілгенімен, өмірін аман алып қалу мүмкін болмады.