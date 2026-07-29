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    Ақтөбедегі жол апаты кезінде үш кенші қаза тапты

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Оқиға Самара — Шымкент тасжолының Хромтау қаласы маңында тіркелді. Жол апатында жүргізуші мен екі жолаушы қаза тапты.

    Ақтөбедегі жол апаты кезінде үш кенші қаза тапты
    Фото: әлеуметтік желі

    Оқиға кеше кешкі уақытта болды. Қаза тапқандар — кеншілер, Дөң кен-байыту комбинатының жұмысшылары. Олар өз жеке көлігімен жүрген.

    — Хромтау қаласы маңында Audi және ГАЗель автокөліктерінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Жол-көлік оқиғасы салдарынан Audi автокөлігінің жүргізушісі мен бір жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Тағы бір жолаушы медициналық мекемеге жеткізу кезінде қайтыс болды. Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасының барлық мән-жайы мен себептері анықталып, аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі.

    Еске салайық, бірер күн бұрын Самара — Шымкент тасжолының Әйтеке би ауданы аумағында жол-көлік апаты болды. Жүк және жеңіл көлік соқтығысып, жүргізуші мен кәмелет жасқа толмаған бала көз жұмды.

    Полиция Жол апаты Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
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