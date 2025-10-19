Ақтөбелік әжелер ұмыт қалған әндерді қайта жаңғыртты
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Мұғалім мен медбике, әскери қызметші мен тәрбиеші ансамбль құрып, қазақтың ұмыт бола бастаған әндерін қайта жаңғыртты. Акапеллада ән салатын «Асыл әжелер» өңірде де, елімізде де байқауда үнемі жеңімпаз атанады. Kazinform тілшісі әжелердің репертуарымен танысып, әнін тыңдады.
80 жастан асқан шағымда ән шырқап жүрмін – Гүлара Шалабаева
«Асыл әжелер» ансамблі мүшесінің ең үлкені 80-де. Гүлара Шалабаева 1945 жылдың күзінде өмірге келген. Ақтөбе өңірінде білім алды. Кейін мұнай барлау саласында еңбек етіп, 13 құрсақ көтерді. «Алтын алқа» иегері немере-шөбере қызығын көріп отыр. Зейнеткер осыдан 17 жыл бұрын ансамбль құрылатынын естіп, өзін шақырған соң келеді.
– Өзім ән айтуға ынталы болдым. Арманыма жеттім деп ойлаймын. Балаларым да рұқсат берді. Мұнда келгенімен 17 жыл толады. Өзім әннің сөзін бір сағатта жаттап аламын. Бізді «бір нүктеге қарап тұрсаң сөзі ойға орала кетеді» деп үйретті. Сахнаға шыққан соң шынымен де еске түседі. Жетекшіміз нотаны да үйретіп, тәрбиелеп жатыр. Шәмші әндері ұнайды. Ансамбль сахнаға үнемі жаңа әнді дайындап, ұсынады. Екі апта, бір ай дайындық жүргізсек де жаңа ән шырқалады, - деді Гүлара Шалабаева.
Қария мәдениет үйінің жанында тұрады әрі дайындықтан қалмайды. Жауапкершілігі жоғары әрі отбасылық басқосуда ән шырқағанды ұнатады.
– Мені «биші әже» деп қарсы алады. Оның өзі керемет, - деді ол.
Ән айту жүректі тазартады – ансамбль жетекшісі
Бибігүл Сейітова 8 жылдан бері «Асыл әжелер» ән ансамблінің жетекшісі. Ансамбльдің 26 мүшесі бар. Бәрінің бір арманы орындалды. Олар бала шағында, жас күнінде сахнаға шығып, ән айтқысы келді. Арманы зейнетке шыққан соң орындалды.
– Қолдан келгенше көптен айтылмай жүрген әнді, оның ішінде қытай қазақтарының әндерін аламыз. Қытай қазақтары ұмыт бола бастаған әндерді шырқап, жаңғыртып отырады. Халық әндері де репертуарымызда бар. Ахмет Жұбановтың «Ақшолпан» әнін дайындауға алты ай уақыт кетті. Сонымен бірге Шәмші Қалдаяқовтың 1959 жылы шыққан «Айша қыз» әні қайта шырқалды. Әжелеріміздің «әнші боламын» деген арманы орындалмаған кезінде. Маған дауысы жақсы, музыканы түсінетін, сезетіні келді. Ансамбльдің деңгейі сондықтан жоғары, - деді Бибігүл Сейітова.
«Асыл әжелер» ән ансамблі жыл сайын есеп беру концертін өткізеді. Биыл Жұмысшы мамандықтары жылы аясында репертуарын дайындап, көрерменге ұсынды.
– Әжелеріміз түрлі салада еңбек етті. Әскери қызметші, ұстаз, балабақша меңгерушісі болған. Ұстаздарымыз өнерге жақын екен. Бір ерекшелігі – акапелла. Музыкалық аспап сүйемелдемейді, үш дауыста ән шырқайды. Кәсіби мамандардың айтуынша, бұл өте қиын және олар бір-бірін тыңдай білуі тиіс. Әжелеріміз үлкен деңгейде ән шырқап жүр. Ортамызға жаңа қосылғаны әбден үйреніскенше бақылап жүремін. Кейін ғана бағыттаймын, - деді ол.
Жүрекке жететін әнді табу үшін интернетке жүгінеді. Әрі әріптестеріне, музыка саласында білім алып, ұстаздық етіп жүрген достарының көмегіне жүгінеді.
– Көркем өнерпаздардың үш-төрт дауыста ән айтуының өзі ерекшелік. Акапелла айту да ерекшелік. Бұл сирек кездеседі. Сол үшін де әжелерге алғыс айтамын. Аптасына екі рет екі сағаттан дайындық өткіземіз. Сонымен бірге үй тапсырмасын беремін. Ортақ чатта отырамыз. Екінші дауысты, үшінші дауысты орындап жіберіп, дайындықты пысықтауын сұраймын. Ән айту жүректі тазартады, өкпені тазартады, - деді жетекшісі Б.Сейітова.
Ансамбль 2008 жылы құрылды. Қазақша ән шырқайтын ансамбльді «Геолог» мәдениет үйінің директоры Айгүл Қалдыбаева ұйымдастырды. Әжелерді жинап, сахнаға шығарды. Алғашқы жетекшісі – Қаракөз Сағынова.
– Әжелерімізден шаршадым деген сөзді естімейміз. Бәрін өзім үлгі тұтамын. Дайындықты асыға күтіп жүреміз. Дайындық біз үшін демалыспен тең, - деді ансамбль мүшесі.
Ансамбль мүшелері удмурт, орыс, татар тілдерінде де ән шырқады. Көбіне қазақтың ескі әндерін жаңғыртып, көрермен көшеметіне бөленіп жүр. Бір кездері Ресейге де барып, конкурстың жеңімпазы атанды. Ал Ақтөбеде мен ел ішінде тек бас жүлде мен бірінші орынды иеленеді.