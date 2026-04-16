Ақтөбелік шаруалар асыл тұқымды малға алған субсидияның бір бөлігін қайтарады
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы 10-нан астам шаруашылық иесін сотқа беріп, субсидия қаржысын өндірді. Себебі шаруалар сатып алған асыл тұқымды ірі қараны бір жылға жетпей тізімнен шығарып жіберген.
Ақтөбе облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында «Сату», «Рахат», «Мендибай-Карагаш», «Тайқожа», «Реймкул», «Восток», «Али», «Арман», «Даулет», «Жайлау», «Кендала», «Абдуалиев» шаруа қожалықтарының ісі қаралды. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы субсидияға алған асыл тұқымды малды бір жылға жетпей тізімнен шығарып жіберген шаруалардың ісі заңсыз екенін айтып, шағым түсірген. Шаруалар барлығы 40 бас мүйізді ірі қараның қаржысын кері қайтаруы тиіс. Бұл дегеніміз – шамамен 9 млн теңге.
Ал төрт шаруа қожалығынан субсидия шығынын өндіру туралы талап арыз қараусыз қалды.
Ақтөбе облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының қаулысына келіспеген шаруалар облыстық соттың азаматтық істер жөніндегі сот алқасына шағым түсірді. Алайда сот алқасы апеляциялық шағымды қанағаттандырусыз қалдыру туралы қаулы шығарды.
Бұған дейін хабарлағынымыздай, Қостанай қаласында мемлекеттік субсидияларды жымқыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактісі бойынша үкім шығарылды. Сот үкімімен ұйымдастырушы Пархоменко А.Г. 14 жылға бас бостандығынан айырылды.