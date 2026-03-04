KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:55, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақтөбеліктер наурыз айында 3 күн бойы қоғамдық көлікте тегін жүреді

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – 8, 15 және 22 наурыз күндері Ақтөбе қаласында қоғамдық тасымал тегін ұйымдастырылады.

    Ақтөбеліктер наурыз айында 3 күн бойы қоғамдық көлікте тегін жүреді
    Фото: Жамбыл облысының әкімдігі

    Ақтөбе қаласы әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінде барлық тасымалдаушы компания өз келісімін берді.

    – Қала әкімінің қаулысы бойынша Халықаралық әйелдер күні, Республикалық референдум өтетін күні және Наурыз мерекесінде тұрғындар мен қала қонақтары қалалық автобустарда тегін жүреді. Ақтөбе қаласында 46 бағыт бойынша 6 компания қызмет көрсетеді. Олар: «Автопарк» ЖШС, «Қызмет Ақтөбе» ШЖҚ КМК, «Qala Trans» ЖШС, «Akzhayik Avtopark» ЖШС, «RTT Group» ЖШС, «ТК ЖТК» ЖШС, - деді Ақтөбе қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Айгүл Байменова.

    Ал Шымкентте 14 мыңнан астам ана мереке қарсаңында қосымша жәрдемақы алады. Біржолғы әлеуметтік төлем 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде (21 625 теңге) беріледі. Қаражат жергілікті бюджеттен бөлінді.

    Алтынай Сағындықова
    Референдум