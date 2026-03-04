Ақтөбеліктер наурыз айында 3 күн бойы қоғамдық көлікте тегін жүреді
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – 8, 15 және 22 наурыз күндері Ақтөбе қаласында қоғамдық тасымал тегін ұйымдастырылады.
Ақтөбе қаласы әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінде барлық тасымалдаушы компания өз келісімін берді.
– Қала әкімінің қаулысы бойынша Халықаралық әйелдер күні, Республикалық референдум өтетін күні және Наурыз мерекесінде тұрғындар мен қала қонақтары қалалық автобустарда тегін жүреді. Ақтөбе қаласында 46 бағыт бойынша 6 компания қызмет көрсетеді. Олар: «Автопарк» ЖШС, «Қызмет Ақтөбе» ШЖҚ КМК, «Qala Trans» ЖШС, «Akzhayik Avtopark» ЖШС, «RTT Group» ЖШС, «ТК ЖТК» ЖШС, - деді Ақтөбе қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Айгүл Байменова.
