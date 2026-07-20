Ақтөбенің шалғай ауылдарында ірі қара малдың неден қырылғаны белгілі болды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Сараптама қорытындысында ірі қарадан тейлериоз анықталды, яғни кене шағып, паразиттік ауру жұққан.
Ірі қара өлімі 21 маусым мен 14 шілде аралығында тіркелді. Бір айға жуық уақыт ішінде Ырғыз ауданы Қызылжар ауылдық округі аумағында 39 ірі қара өлді.
— Сараптама қорытындысы хаттамасына сәйкес тейлериозға оң нәтиже анықталды. Тейлериоз — иксод кенелерінің шағуы арқылы берілетін, трансмиссивті жолмен жұғатын паразиттік ауру. Инфекцияның таралуына ықпал еткен фактор — мал иелерінің тейлериоз эндемиялық аймақтардан мал тасымалдауы. Қазіргі уақытта ветеринариялық қызмет мамандары эпизоотологиялық тексеру жұмысын жүргізіп жатыр. Тейлериоз аса қауіпті ауру қатарына жатпайды. ҚР заңнамасында мал иелерінің шығынын өтеу қарастырылмаған, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық ветеринария басқармасы.
Ветеринар мамандар ауырған малды негізгі табыннан бөліп емдеп жатыр. Сондай-ақ малды жайылымға бақташысыз жіберуге болмайды. Әрі кенеге қарсы өңдеу шарасын жүргізу және жаңадан мал сатып алған кезде ветеринар мамандарына дереу хабарлау міндеттелді.
— Өлексе жылжымалы инсинераторларда жойылады. Қазір мал өлу фактілері тоқтады. Емдеу шаралары жалғасып, эпизоотиялық жағдай Ақтөбе облысының ветеринария басқармасы мен Ырғыз ауданының ветеринариялық қызметінің тұрақты бақылауында болады, — деп хабарлады басқарма.
Еске салсақ, Ырғыз ауданы Шеңбертал және Құрылыс ауылдарында тұрғындар мал қырылып жатқанын айтып, көмек сұрады. Алғашқы кезде зертханада мал ауруы дәл анықталмай, қосымша сынама алынды.