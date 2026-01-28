Әл-Малики премьер-министр болып сайланса, АҚШ Иракқа көмек көрсетпейді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп 27 қаңтарда бұрынғы премьер-министр Нури Әл-Малики билікке оралса, Ирак қиындықтарға тап болуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Анадолы.
— Нури Әл-Малики премьер-министр болып сайланса, бұл Ұлы Ирак елі үшін өте дұрыс емес таңдау болмақ, — деп жазды Трамп Truth Social әлеуметтік желідегі парақшасында.
Ол Әл-Малики билікте болғанда Ирак «кедейшілікке және толық хаосқа батқанын» айтты.
— Бұл жағдайдың қайталануына жол беруге болмайды. Егер ол сайланса, өзінің ақылға қонбайтын саясаты мен идеологиясына байланысты АҚШ Иракқа көмек көрсетпейді. Ал біздің көмегімізсіз Иракта табысқа, өркендеуге немесе еркіндікке жетудің мүмкіндігі жоқ, — деп қосты Трамп.
Ирак парламенті 27 қаңтарда жаңа президент сайлауды жоспарлап отыр. Содан кейін президент ең үлкен блоктан премьер-министр кандидатурасын тағайындап, 15 күн ішінде үкімет құруды тапсырады.
Нури Әл-Малики кандидатурасына кейбір шейіт және күрд саяси қайраткерлерінің қолдауы бар, олар үкіметті тезірек қалыптастыруға тырысады. Алайда бұл кандидатура сүннит топтар арасында діни шиеленіс пен саясаттың өзгеруіне қатысты алаңдаушылық туғызды.
Вашингтон бұл жағдай Иранның ықпалының күшеюіне қатысты қауіптерді арттырды. АҚШ билігі Әл-Малики мен Тегеран арасындағы тарихи байланыстарды екіжақты қарым-қатынастар мен аймақтық қауіпсіздікке ықтимал қауіп ретінде қарастырады.
