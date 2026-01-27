АҚШ Париж климаттық келісімінен ресми түрде шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Париж климаттық келісімінен шығу туралы шешім 27 қаңтарда күшіне енді, деп хабарлайды DW.
Бұл Дональд Трамп әкімшілігінің БҰҰ-ға тиісті хабарлама жібергенінен кейін тура бір жыл өткен соң жүзеге асты.
Осылайша АҚШ жаһандық жылынуды шектеу жөніндегі міндеттемелермен өзін бұдан былай байланысты деп санамайды.
АҚШ-тың Париж климаттық келісімінен ресми түрде шығуы президент Дональд Трамп әкімшілігінің климаттың өзгеруіне қарсы халықаралық күш-жігерден бас тартқанын түбегейлі бекітті.
БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы хатшылығының хабарлауынша, шығу туралы шешім сейсенбі, 27 қаңтарда Америка Құрама Штаттары бұл жөнінде Біріккен Ұлттар Ұйымына ресми түрде хабарлаған күннен тура бір жыл өткенде күшіне енді.
Трамп Париж келісімінен шығу туралы жарлыққа 2025 жылғы қаңтарда өзінің жаңа инаугурациясы өткен күні қол қойған.
Париж келісімі жаһандық жылынуды тежеуге және климаттың өзгеруінің ең жойқын салдарының алдын алуға бағытталған.
Халықаралық климат саясатына ықпалы
АҚШ-тың келісімнен шығуы бұл елдің парниктік газдар шығарындыларын қысқарту жөніндегі міндеттемелермен өзін енді байланысты деп есептемейтінін білдіреді. Сондай-ақ америкалық делегация халықаралық климаттық конференцияларға қатысуды тоқтатады. Бұдан бөлек, АҚШ-тың шығуы климаттық бейімделу мен жаһандық жылынудың салдарларынан қорғануға бағытталған ең кедей елдерге көрсетілетін қаржылық көмектің айтарлықтай қысқаруына алып келеді.
АҚШ Қытайдан кейінгі әлемдегі парниктік газдар шығарындыларының екінші ірі көзі. БҰҰ бағалауы бойынша, қазіргі жаһандық климаттық саясат сақталған жағдайда, ғасыр соңына қарай Жердегі орташа температура индустрияға дейінгі деңгеймен салыстырғанда шамамен 2,8 градусқа көтеріледі. АҚШ-тың келісімнен шығуы бұл көрсеткішті шамамен 0,1 градусқа арттырады.
Greenpeace Deutschland ұйымының басшысы Мартин Кайзер Дональд Трамптың бұл шешімін халықаралық құқықтық тәртіпке қарсы «геосаяси өрт қою» деп атап, оның мұнай-газ саласының мүдделеріне қызмет ететінін мәлімдеді.
Оның айтуынша, Еуропа мұндай жағдайда есеңгіреп қалмай, климаттық саясатты жалғастыру үшін жаңа одақтар құруы тиіс. Климатты қорғау бағытынан бас тарту, Кайзердің пікірінше, «мүлде қате реакция» әрі «Трамптың алдында тізе бүгу» болар еді.
АҚШ-тың келісімнен екінші рет шығуы
Бұл Дональд Трамп тұсында АҚШ-тың Париж келісімінен екінші рет шығуы. Оның алғашқы президенттік мерзімі кезінде де Америка Құрама Штаттары келісімнен шыққан болатын, алайда Джо Байден әкімшілігі кезінде ел қайтадан оған қосылды.
Бұған дейін биыл Трамп әкімшілігі БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясынан да шығу және Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобының (IPCC) жұмысына қатысуды тоқтату ниеті барын мәлімдеген еді.