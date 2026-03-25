KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:00, 25 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алакөл жағалауындағы инфрақұрылымды дамытуға биыл 2,4 млрд теңге қарастырылған

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы Абай облысының бюджетінен бөлінген. Бұл жөнінде ҚР Туризм және спорт министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.

    Алакөлде жағалауды су шаю қаупіне байланысты төтенше жағдай жарияланды
    Фото: Kazinform

    Туристік орында құтқару станциясы салынды. Сондай-ақ өрт депосының құрылысы жүріп жатыр.

    — Туристік маусым басталғанға дейін санитарлық тораптарды орнату, жағалауды жарықтандыру, пирс салу, саябақты жөндеу және абаттандыру жұмыстары жүзеге асырылады, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар инфрақұрылымды дамыту мақсатында 2028 жылға дейін нақты жоспар бар.

    — Жобаға сай, электр желілері тартылып, блокты-модульді тазарту құрылыстары салынады. Магистральды кәріз желілері жүргізіледі, сондай-ақ жол инфрақұрылымы жаңартылады. Одан бөлек пирс, жарықтандыру жүйелері, қоршаулар, саябақ пен жаяу жүргіншілерге арналған демалыс аймақтарын салу кезең-кезеңімен іске асырылады, — делінген ресми жауапта.

    Жағалауды электр қуатымен қамту да назардан тыс қалмаған.

    — Электр қуатымен қамтамасыз ету мәселесін шешу мақсатында 110 кВ және 35 кВ электр желілерін салу жобасы іске асырылып жатыр. Жобаның жалпы құны — 7,9 млрд теңге. Оның 30%-ы облыстық бюджет есебінен қаржыландырылады. Сонымен қатар, ұзындығы 20 шақырым электр желілерін реконструкциялау жоспарланған. Жобаның болжамды құны — 700 млн теңге, — делінген хабарламада.

    Одан бөлек санитарлық инфрақұрылым да жақсартылады.

    — 2026 жылы санитарлық тораптарды орнатуға 299,5 млн теңге бөлінді. Бұл қаражатқа модульді дәретханалар орнатылып, септик жүйелері қарастырылады. Сондай-ақ блоктық-модульдік тазарту құрылыстары мен магистральдық кәріз желілері салынады. Олардың әрқайсысының алдын ала құны — шамамен 1 млрд теңге. Туристік маусымда жағалау аумағынан қоқыс шығару жұмыстарына 73,7 млн теңге қосымша қаржы қарастырылған, — делінген ресми жауапта.

    Айта кетейік, бұған дейін биыл жазда Алакөлге қосымша 9 пойыз қатынайтынын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Туризм Қаржы және бюджет Құрылыс Инфрақұрылым ҚР Туризм және спорт министрлігі Алакөл Саяхат
    Алпамыс Файзолла
    Автор
    Соңғы жаңалықтар