Алан Құрманғалиев Швециядағы турнирде топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM – Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Алан Құрманғалиев Хельсингборгта (Швеция) өткен WTT Youth Contender турнирінде алтын медаль алды.
Қазақстандық спортшы 19 жасқа дейінгілер арасында үздік шықты.
Турнир барысында Алан Хьюго Джобсты (Швеция) 3:0, Обад Таббахты (Швеция) 3:0, Балазс Пурды (Венгрия) 3:1, Абхинандха Прадхивадхиді (Үндістан) 3:2, Ян Мругалды (Польша) 3:0, Йохан Хаустинді (Д.) 3:1 есебімен жеңді.
Финалда Құрманғалиев Самуэль Мичнадан (Польша) 3:1 есебімен басым түсті.
Бұл айтулы жеңісінен кейін теннисші 1 000 рейтингілік ұпай жинады.
Осыған дейін қазақстандық үстел теннисшілерінің Тәжікстандағы турнирде 6 жүлде жеңіп алғанын хабарлағанбыз.