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    Алан Құрманғалиев Швециядағы турнирде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Алан Құрманғалиев Хельсингборгта (Швеция) өткен WTT Youth Contender турнирінде алтын медаль алды. 

    үстел теннисі
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық спортшы 19 жасқа дейінгілер арасында үздік шықты. 

    Турнир барысында Алан Хьюго Джобсты (Швеция) 3:0, Обад Таббахты (Швеция) 3:0, Балазс Пурды (Венгрия) 3:1, Абхинандха Прадхивадхиді (Үндістан) 3:2, Ян Мругалды (Польша) 3:0, Йохан Хаустинді (Д.) 3:1 есебімен жеңді. 

    Финалда Құрманғалиев Самуэль Мичнадан (Польша) 3:1 есебімен басым түсті. 

    Бұл айтулы жеңісінен кейін теннисші 1 000 рейтингілік ұпай жинады. 

    Осыған дейін қазақстандық үстел теннисшілерінің Тәжікстандағы турнирде 6 жүлде жеңіп алғанын хабарлағанбыз. 

     

    Швеция Спорт Теннис Турнир
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
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