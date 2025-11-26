KZ
    11:37, 26 Қараша 2025 | GMT +5

    Алан Құрманғалиев жастар арасында әлем чемпионатының 1/4 финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық Алан Құрманғалиев үстел теннисінен Клуж-Напокеде (Румыния) өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатында жартылай финал жолдамасы үшін бақ сынайды.

    Алан Құрманғалиев
    Фото: ҚР ҰОК

    Спортшы аралас жұптық сында Мысыр өкілі Хана Годамен бірге өнер көрсетіп, ширек финалға өтті. ҚР ҰОК мәліметінше, олар 1/8 финалда жапониялық Казуки Ёшияма/Юна Оджио жұбынан басым түсіп, кездесуді 3:2 есебімен аяқтады.

    Ширек финалда Құрманғалиев пен Года қытайлық Ли Хэчэн/Цинь Юйсюань жұбына қарсы ойнайды.

    Айта кетейік, Алан Құрманғалиев U19 жас санатында өнер көрсетеді.

    Алан Құрманғалиевтің алғашқы қарсыластары белгілі болғанын жазған едік.

     

