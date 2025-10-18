Алашордалықтар білім берген ғимарат өнер мұражайына айналды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада 1600-ден астам ұлттық музыкалық аспап қойылған музей ашылды. Басшылық мұражай орналасқан ғимараттың құнды екенін айтады.
— Бір орналасқан ғимараттың өзі 1 ғасырдан астам уақыт бұрын салынған. Кезінде мұсылмандардың медресесі болған екен. Біздің алашордалықтар да сол жерде сабақ берген. Өзіміз үшін бағасы жоғары, құнды ғимарат. Соны ары қарай рухани-мәдени дүниемен ұштастырып кету бізге жақсы серпін беріп, жауапкершілік артты, — дейді Баянды Сахарияұлы «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында.
Жаңадан ашылған өнер музейі басқа мұражайлардан өзгерек.
— Музей десе, көз алдымызға стандартты музей елестейді. Бізде ақпараттың берілуі мен келген қонаққа таныстыру еш жерде қайталанбайтын, креативті бағытта жасалды. Кез келген адам музейге келіп, аспапты ұстап, ойнап та көре алады. Тіпті сондағы шеберлер мен музыканттармен бірге жасалу жолын да тамашалап, ерекше күйге бөленіп қайтады. Мұражайда қол тигізуге болмайтын экспонаттар да бар. Бірақ біз олардың көшірмелерін де жасап қойып жатырмыз, — дейді өнер музейінің басшысы.