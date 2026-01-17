Алатау қаласына 2 жыл: болашақ мегаполисте қандай өзгеріс бар
АЛАТАУ. KAZINFORM — Алматы облысының аумағында Алатау қаласының құрылғанына 2 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында болашақ цифрлық мегаполисте қандай өзгерістер болғанын Kazinform тілшісі анықтап көрді.
2024 жылдың қаңтар айында Мемлекет басшысының қаулысымен Алматы облысы Іле ауданының Жетіген ауылы облыстық маңызы бар қала санатына жатқызылып, атауы Алатау қаласы болып өзгертілді.
Ал 2025 жылдың қыркүйек айында Президент Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды. Ол бойынша Alatau City аймақтағы толық цифрланған алғашқы қалаға айналуға тиіс.
Алатау әкімдігінің мәліметінше, қала құрылмас бұрын 2024 жылдың 1 қаңтарында мұнда халық саны 52 086 адам болған. 2025 жылдың 1 желтоқсанындағы мәлімет бойынша тұрғындары саны артып, 54 747 адамға жеткен.
Қала халқының басым бөлігі 36-60 жас аралығындағы азаматтар — 17 143 адам. Балалар мен жасөспірімдер екінші орында, 0-17 жас аралығында 15 972 адам бар.
18-35 жас аралығындағы жастар саны — 11 908, ал 60-тан асқан адамдардың саны — 6 918.
Жаңа әлеуметтік нысандар
Қала атауын алғанымен, бұрынғы ауылдардан құралған шаһарда жаңадан ашылған әлеуметтік нысандар көп емес. Алатау әкімдігінің мәліметінше, 2024 жылы Еңбек шағынауданында 600 орындық «Келешек мектебі» ашылған.
Ал 2025 жылы осы шағын ауданда 15 келушіге арналған фельдшерлік-акушерлік пункт пайдалануға берілді.
Одан бөлек Жаңа арна шағынауданында 15 келушіге арналған фельдшерлік-акушерлік пункттің құрылысы аяқталған.
Қазір нысанды пайдалануға беру үшін қабылдау-тапсыру актісін рәсімдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
— Биыл ақпан айында Қоянқұс шағынауданында 900 орынға арналған «Келешек мектебін» пайдалануға беру жоспарланып отыр. Сонымен қатар 2026 жылы Жетіген шағынауданында мәдениет үйін, Заречныйда денешынықтыру және сауықтыру орталығын, Қоянқұс ықшамауданында спорт зал құрылысын бастау жоспарланған, — деп хабарлады әкімдіктен.
Инвестициялық жобалар
Алатау қаласының басшылығы 2024 жылмен салыстырғанда 2025 жылы негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 3 еседей өскенін мәлімдеді.
— Негізгі капиталға салынған инвестиция көрсеткіші 2024 жылы 37,1 млрд теңге болса, 2025 жылы 120 млрд теңгеге жетті. Оның 80 пайызы жеке инвестиция есебінен, — деп атап өтті әкімдіктен.
Бүгінгі күні қала аумағында жалпы құны 500 млрд теңге болатын 17 инвестициялық жоба іске асырылып жатыр.
Оның бірі — инвестиция көлемі 10 млрд теңге болатын индустриялық парктің екінші кезеңін іске қосу болса, тағы бірі — 73,3 млрд теңге көлеміндегі көлік-логистика орталығын салу. Бұл туралы QAZAQ INVEST 2025 халықаралық форумында Алматы облысы әкімінің орынбасары Рустам Исатаев айтқан еді.
Жаңа аудандардағы инженерлік желілер
Қала әкімдігі былтыр қолданыстағы елді мекендерде 43,2 км электр энергия желілері тартылып, 11 трансформаторлық қосалқы станция жаңартылғанын хабарлады. Сондай-ақ 12 км су құбыры тартылып, 16 км кәріз желілерінің апаттық бөлігі жөнделген.
43,5 км жолға ағымдағы жөндеу жұмыстары, 13,5 км жолға жергілікті учаскелерді асфальттау жұмыстары жүргізілген. Дәулет ықшамауданына газ желілері тартылған.
Ал цифрлық қаланың жаңадан салынатын аудандарында инженерлік желілерді жүргізу жұмыстары әлі басталмаған. Қазір бұл жұмыс жобалау сатысында.
— Қазіргі уақытта жаңадан салынатын аудандарға Алатау қаласы бойынша инженерлік-инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру бойынша жол картасы бекітілді. Қазіргі уақытта бірінші кезектегі инженерлік-инфрақұрылымдық нысандарды жобалау жұмыстары жүргізіліп жатыр, — делінген әкімдік жауабында.
Еске салайық, былтыр Алатау қаласының даму жоспары таныстырылған болатын. Ол бойынша мегаполис 4 ауданға бөлінеді:
— Gate District ауданы — қаржы-іскерлік және халықаралық сауда орталығына айналады. Ол Өтеген батыр, Покровка, Қоянқұс, Ынтымақ және Жаңалық елді мекендерінің ортасында орналасады
— Golden District ауданы — ең үздік білім беру жүйесі бар, заманауи медицинаның орталық болмақ. Аумағы 15 мың гектардан асатын бұл аудан Кіші Алматы мен Қаскелең өзендері арасындағы жолдың бойына орналасады.
— Growing District ауданы — ғылыми-өндірістік орталық және Қазақстанды Қытай мен Ресеймен байланыстыратын ірі көлік торабына айналады. Алматы — Қапшағай тасжолы мен Жетіген — Қазыбек теміржолының бойында орналасады.
— Green District ауданы — туризм, экология және демалыс ауданы. Мұнда казино орталығы, табиғи аймақтар мен белсенді демалыс инфрақұрылымы біріктіріледі. Ол Қапшағай су қоймасы мен Қаскелең өзенінің жағалауында, Қонаев қаласының жанында 31 мың гектардан астам аумақты қамтиды.
Жаңа қаланың болашағы мен бүгінгі келбеті туралы толығырақ осы сілтемеден оқи аласыздар.