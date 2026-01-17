Алатау қаласында екі бюджет болады, одан республикалық қазынаға қаржы алынбайды — жаңа заң жобасы
АСТАНА. KAZINFORM — Алатау қаласының бюджетінен республикалық бюджетке қаражат алуға тыйым салынады. Бұл туралы ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов Jibek joly телеарнасының JJ Studio бағдарламасына берген сұхбатында айтты.
— «Алатау қаласының мәртебесі туралы» конституциялық заң жобасы Президенттің тапсырмасы бойынша әзірленді. Парламент Мәжілісі жұмысқа қабылдады. Енді осы заң жобасы бойынша жұмыстар атқарылады. Арнайы парламенттік комиссия құрылады. Сол арқылы барлық ұсыныстар жан-жақты қаралады. Заңның басты мақсаты Алатау қаласын экономикалық және технологиялық тұрғыдан дамыту. Осыған байланысты заңда арнайы режимдер бар. Мысалы Алатау қаласын басқару бойынша кеңес құрылады. Ол кеңесті Үкімет басшысы басқарады. Сол алқалы кеңестің шешімімен әкімшілік ережесі де бекітіліп, Алатау қаласының дамуы айқындалады. Қандай инвестициялар тарту, қандай тиісті шешімдерді қабылдау туралы мәселелерді анықтайды. Ғылым мен техниканың озық жетістіктерін қолдану, жаңа инновацияларды енгізу, жаңа тәсілдер мен тәжірибелерді енгізу қарастырылады, — дейді депутат.
Мәжілісмен басқару жүйесінде кеңеспен бірге әкімдік және мәслихат болатынын жеткізді. Ал қала 2 бюджет арқылы қаржыландырылады екен.
— Тағы атап айтатын мәселе, қаланы дамыту үшін 2 бюджет болады. Әуелі Қазақстан заңнамасына сәйкес жергілікті бюджет қалыптасады. Оны бекітетін — Мәслихат. Сонымен бірге арнайы мемлекеттік «Alatau City» деген қор құрылады. Ол қордың өзіндік бюджеті болады. Қорға түсетін қаражат көздері қарастырылған. Қордың жұмысы тек Алатау қаласын дамытуға бағытталады. Корпоративтік табыс салығы, қосымша құн салығы сынды өзге де салықтар осы қордың бюджетіне түседі. Ал жергілікті бюджетке көлік салығы, әлеуметтік салық, жеке табыс салығы түседі және осы екі бюджет те республикалық бюджеттен қосымша қаржыландырылады. Осы тұста тағы бір ерекшелік бар. Алатау қаласының бюджетінен республикалық бюджетке қаражат алуға тыйым салынады. Демек, барлық қаражат Алатау қаласын дамытуға жұмсалады, — дейді Сабильянов.
Бұл алдағы 30 жылға арналған Алатау қаласын дамыту жоспары. Депутат жоспардың басты мақсаты — Алатау қаласы арқылы ел дамуын қамтамасыз ету деп түсіндірді.
Ал озық технологиялы, инновациялық қалаға әкім болатын қызметкер білікті маман болу керек.
— Жоғарыда айтқанымдай қаланы басқару бойынша арнайы кеңес құрылады. Кеңестің құрамы мен оның ережесін ҚР Президенті бекітеді. Қалаға әкім болатын қызметкер жан-жақты білімі мен тәжірибесіне, халықаралық ұйымдарда, басқа мемлекеттердегі жұмыс өтіліне қарай таңдалады деп ойлаймын. Онда кәдімгідей әкімдік болады. Әкімі де Қазақстан заңнамасына сай тағайындалады. Ал Алатау қаласының өзі Алматы облысының құрамында болады. Әкім міндетті түрде ІТ маманы болу керек деген шарт жоқ. Бастысы тәжірибесі бар, қаланың дамуына атсалыса алатын, ұйымдастырушылық қабілеті бар, жігері бар азаматтар жұмыс істеу керек, — деп толықтырды спикер.
Мәжіліс депутаты «Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы» Конституциялық заң жобасы биыл күшіне енетінін мәлімдеді.
— Қазір қаланың 30 жылға арналған жоспары дайындалып жатыр. Ал «Алатау қаласының мәртебесі туралы» заң жобасын 2-3 айдың көлемінде талқылап, қабылдаймыз. Қабылданғаннан кейін, биылдан бастап бұл заң қолданысқа енгізіледі. Қазірдің өзінде қалада әкімшілік бар, қала жұмыс істеп тұр. Ол жақта тұрғын үй салу, нысандарды жаңарту, цифрлық жүйеге қатысты жаңа шешімдерді қабылдау сынды көптеген мәселелер бар. Әкімдік осының бәрін бір жүйеге келтірумен айналысады, — деп түйіндеді студия қонағы.
Айта кетейік, бірнеше күн бұрын Парламент Мәжілісі «Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы» Конституциялық заңының жобасын талқылауға қабылдады.