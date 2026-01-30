Алатауда колония басшысының экс-орынбасары бірнеше рет пара алды деген күдікпен ұсталды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысының прокуратурасы қылмыстық-атқару жүйесінің бұрынғы қызметкеріне қатысты тергеу жүріп жатқанын растады.
Ведомствоның мәліметінше, Алматы облысы және Жетісу облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты №14 мекеменің бұрынғы бастығының орынбасары Серік Арыстанов ұсталды.
– Ол ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабы 3-бөлігі 4-тармағы бойынша, яғни сотталған адамдардан бірнеше рет пара алу фактілері бойынша күдікке ілінген, - деп хабарлады ведомство Kazinform агенттігі тілшісіне.
Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасын Қонаев қаласының мамандандырылған тергеу соты таңдады. Сот санкциясымен ол қамауға алынды.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
Прокуратура ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейтінін мәлімдеді.
Еске салайық, бұған дейін Алматы облысы Іле ауданы әкімінің бұрынғы орынбасары Қуат Ақшабаевқа қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлағанбыз.