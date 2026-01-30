KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:24, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алатауда колония басшысының экс-орынбасары бірнеше рет пара алды деген күдікпен ұсталды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысының прокуратурасы қылмыстық-атқару жүйесінің бұрынғы қызметкеріне қатысты тергеу жүріп жатқанын растады.

    взятка
    Фото: Freepik

    Ведомствоның мәліметінше, Алматы облысы және Жетісу облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты №14 мекеменің бұрынғы бастығының орынбасары Серік Арыстанов ұсталды.

    – Ол ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабы 3-бөлігі 4-тармағы бойынша, яғни сотталған адамдардан бірнеше рет пара алу фактілері бойынша күдікке ілінген, - деп хабарлады ведомство Kazinform агенттігі тілшісіне.

    Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасын Қонаев қаласының мамандандырылған тергеу соты таңдады. Сот санкциясымен ол қамауға алынды.

    Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.

    Прокуратура ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейтінін мәлімдеді.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы облысы Іле ауданы әкімінің бұрынғы орынбасары Қуат Ақшабаевқа қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлағанбыз.

     

    Тегтер:
    Прокуратура Сыбайлас жемқорлықпен күрес Заң және құқық Алматы облысы
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар