KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:26, 08 Қазан 2025 | GMT +5

    Алаяқтардың ең басты құралы – адам психологиясы

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазір интернет алаяқтары айласын асыру үшін түрлі әдістерді пайдаланады. Ең қауіптісі – адам психологиясына әсер ету арқылы жасалатын алаяқтық әрекеттері.

    интернет-алаяқ
    Фото: Polisia.kz

    Бұл туралы ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің маманы «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында айтты.

    – Қазіргі киберқауіпсіздік саласында фишинг, әлеуметтік инженерия, DDoS және Ransomware шабуылдары жиі кездеседі. Алайда бұлардың бәрі жай құралдар ғана. Киберқауіпсіздіктегі ең осал тұс – адамның психологиясы. Яғни адамның психологиясына әсер ету арқылы кибершабуылдар нәтижеге жетеді. 7– 8 жыл бұрын ақпараттық қауіпсіздік тек технологияларға жасалатын шабуылдармен шектелсе, қазір ол адамның сана-сезіміне, отбасына және жақын туыстарына әсер ету арқылы жүзеге асатын болып отыр, – дейді Дербес деректерді қорғауды дамыту бойынша басқарма басшысы Ырысты Жәлілханова.

    Министрлік маманы интернет алаяқтарының ең жиі тараған әдістерін жеке-жеке тоқталды.

    – Мысалы, фишинг – алаяқтардың адамды алдау, қорқыту және сенімімен ойнау арқылы жүзеге асыратын тәсілі. DDoS шабуылдары ақпараттық жүйеге мыңдаған сұраныс жасап, құрылғыны қалыпты жұмысынан айырады. Ал әлеуметтік инженерия – адам психологиясының осалдығын пайдаланатын әдіс. Ондағы мақсат – адамды қорқыту, агрессияға жеткізу сияқты психологиялық әрекеттер жасау арқылы адамдарды алдау, – дейді ол.

    Айта кетейік, Алматы қаласының полиция департаменті тұрғындарды интернет-алаяқтықтың жаңа түрі туралы айтып берді.

    Тегтер:
    Жасанды интеллект Алаяқтық Интернет Әлеуметтік желі
    Аружан Махмут
    Аружан Махмут
    Автор
    Соңғы жаңалықтар