    19:05, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алаяқтарға алданып, баспанасын сатқан 49 адамның екеуі ғана істі сотқа жеткізе алған

    АСТАНА. KAZINFORM – Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Бауыржан Әленов Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта алаяқтар қазақстандықтарды көбіне кімнің хабарласып алдайтынын айтты.

    ҚР ІІМ
    Фото: ҚР ІІМ баспасөз қызметі

    2025 жылы 27 892 интернет-алаяқтық қылмысы жасалды (+24%, 2024ж. – 22 560). Олардың жалпы қылмыстар санындағы үлесі 29%-ды (96 354-тен), ал барлық алаяқтықтардың ішіндегі үлесі 61%-ды (45 806-дан) құрайды, - деп жазылған жауапта.

    Жүргізілген талдаулар интернет-алаяқтықтар мынадай тәсілдермен жасалатынын көрсеткен:

    - банк, полиция, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің атынан – 8 554 (2024 ж. – 5 977);

    - хабарландырулар арқылы тауарлар мен қызметтер үшін алдын ала төлем алу – 8 357 (2024 ж. – 7 716);

    - инвестициялау сылтауымен – 3 110 (2024 ж. – 1 851).

    - 27 892 интернет-алаяқтықтың 49 фактісі бойынша (0,175%) жәбірленушілер өздерінің тұрғын үй-жайларын үшінші тұлғаларға заңды түрде сатқаннан кейін алаяқтарға ақша қаражатын берген, бұл ретте мүлікті иеліктен айыруға қатысты олардың құқықтары бұзылмаған. Аталған фактілер бойынша 2 іс сотқа жолданды. Қалған істер бойынша тергеу жалғасуда, - дейді Бауыржан Әленов.

    Еске салсақ, антифрод жүйелері арқылы 77 миллионнан астам алаяқтық қоңырау бұғатталғанын жазғанбыз.

     

