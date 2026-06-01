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    Алдағы күндері 36 градус ыстық болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазгидромет 2-4 маусымға арналған ел бойынша ауа райы болжамын ұсынды. 

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    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты республиканың басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Соның салдарынан жаңбыр жауып, найзағай болады. 

    2 маусымда Павлодар облысында, 3 маусымда Атырау және Маңғыстау облыстарында, 3-4 маусымда Ақтөбе облысында, 4 маусымда Қостанай облысында қатты жаңбыр жауады деп болжанып отыр. Кей жерлерде бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін.

    Республика бойынша жел күшейеді, ал оңтүстік-батыс пен оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы ықтимал.

    Күндізгі ауа температурасы батыста +23…+28°С-қа дейін жоғарылайды. Солтүстік-батыста ауа температурасы +13…+26°С-қа дейін төмендейді. Солтүстік өңірлерде +25…+32°С-қа дейін, республиканың орталығы мен шығысында +27…+36°С-қа дейін жоғарылайды. Ал оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде ауа температурасы сәл төмендеп, +25…+35°С шамасында болады. 

    Айта кетелік Еуропаның бірнеше елінде аптап ыстық басталғаны туралы жазған едік

    Қазгидромет Ауа райы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар