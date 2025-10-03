Алдағы күндері ауа температурасы -13 градусқа дейін төмендейді
АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы күндері Қазақстан аумағының басым бөлігі солтүстік-батыс антициклонның ықпалында болады, соған байланысты жауын-шашынсыз ашық ауа райы болады.
Тек республиканың солтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар жауады деп болжанады. Ел бойынша жел күшейіп, тұман түсіп, шығыста көктайғақ болады, ал оңтүстік-батыста және оңтүстікте шаңды дауыл тұрады.
Солтүстік өңірлерде түнде температураның біртіндеп -3°…+5°С-қа дейін, күндіз +5…+15°С-қа дейін жоғарылайды. Шығыста түнде -3…-13°С-қа дейін төмендеп, күндіз +3…+11°С жылы -5…+5°С аралығында төмендеу болады.
Республиканың оңтүстік-шығысында түнгі уақытта 1–3°С үсік жүреді. Қалған аумақтарда температурада айтарлықтай өзгеріс болмайды.
Айта кетелік 3 қазанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланған еді.