    12:38, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Алдағы күндері ауа температурасы -13 градусқа дейін төмендейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы күндері Қазақстан аумағының басым бөлігі солтүстік-батыс антициклонның ықпалында болады, соған байланысты жауын-шашынсыз ашық ауа райы болады. 

    Фото: freepik

    Тек республиканың солтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар жауады деп болжанады. Ел бойынша жел күшейіп, тұман түсіп, шығыста көктайғақ болады, ал оңтүстік-батыста және оңтүстікте шаңды дауыл тұрады.

    Солтүстік өңірлерде түнде температураның біртіндеп -3°…+5°С-қа дейін, күндіз +5…+15°С-қа дейін жоғарылайды. Шығыста түнде -3…-13°С-қа дейін төмендеп, күндіз +3…+11°С жылы -5…+5°С аралығында төмендеу болады.

    Республиканың оңтүстік-шығысында түнгі уақытта 1–3°С үсік жүреді. Қалған аумақтарда температурада айтарлықтай өзгеріс болмайды.

    Айта кетелік 3 қазанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланған еді. 

     

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
