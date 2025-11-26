15:42, 26 Қараша 2025 | GMT +5
Алдағы күндері күн суытады
АСТАНА. KAZINFORM – Антициклон әсерінен республика аумағында негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Тек солтүстік және шығыс өңірлердің кей жерлерінде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын өтеді.
Алайда антициклонның суық ауа массаларымен толығуы елдің басым бөлігінде ауа температурасының төмендеуіне әкеледі.
29 қарашада түнгі уақытта солтүстік өңірлерде термометр бағаны минус 8–13°С дейін, ал оңтүстік жартысында минус 2–7°С дейін төмендейді.
Айта кетелік 26 қарашада республика жолдарындағы ахуал қандай екенін жазған едік.