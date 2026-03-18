10:53, 18 Наурыз 2026 | GMT +5
Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы үш күнде елдің басым бөлігінде күн жылы болады, бұл ауа температурасының одан әрі көтерілуіне оң әсерін тигізеді.
Тек кейбір күндері елдің солтүстігінде, оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар) түсіп, желкүшейеді. Республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болуы мүмкін.
Күндіз ауа температурасы батыс өңірлерде +10…+20°С-қа дейін, солтүстікте және орталықта +5…+17°С-қа дейін, ал оңтүстікте +15…+23°С-қа дейін көтеріледі.
Айта кетелік 18 наурызда республика жолдарындағы ахуал қандай екенін жазған едік.