    10:53, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы үш күнде елдің басым бөлігінде күн жылы болады, бұл ауа температурасының одан әрі көтерілуіне оң әсерін тигізеді. 

    Фото: Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы

    Тек кейбір күндері елдің солтүстігінде, оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар) түсіп, желкүшейеді. Республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болуы мүмкін.

    Күндіз ауа температурасы батыс өңірлерде +10…+20°С-қа дейін, солтүстікте және орталықта +5…+17°С-қа дейін, ал оңтүстікте +15…+23°С-қа дейін көтеріледі. 

    Айта кетелік 18 наурызда республика жолдарындағы ахуал қандай екенін жазған едік

    Қазгидромет Ауа райы Көктем
    Назым Бөлесова
