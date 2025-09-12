Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 13-15 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын жариялады.
Алдағы күндері республиканың басым бөлігінде фронтальді бөліктердің өтуіне байланысты найзағаймен бірге жаңбыр жауады.
— 13-14 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысында, 14 қыркүйекте Жетісу облысының таулы аудандарында, 15 қыркүйекте Маңғыстау облысында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі болжанады, солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста, орталықта, республиканың оңтүстік-шығысында түнгі және таңғы сағаттарда тұман түседі, — делінген хабарламада.
Температуралық жағдайда ауа температурасының төмендеуі күтіледі: елдің шығысында түнде 0-9° жылы, күндіз 10-22° жылы, елдің оңтүстігінде түнде 10-16° жылы, күндіз 17-28° жылы, орталықта түнде 1-9° жылы, күндіз 12-20° жылы. Солтүстікте, солтүстік-батыста күндізгі ауа температурасының 12-19° жылыға дейін көтерілуі күтіледі. Батыста, оңтүстік-шығыста температуралық жағдайда айтарлықтай өзгерістер болжанбайды.
Еске сала кетейік, Қостанай облысында 2°С дейін аяз күтілетінін жазған едік.