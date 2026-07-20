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    Алдағы үш күнде елдің көп бөлігінде күн салқындайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазгидромет 21–23 шілдеге арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын жариялады.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады.

    Атмосфералық фронттың өтуіне байланысты еліміздің көптеген өңірінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел күшейеді. Кей жерлерде қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, дауыл соғуы мүмкін.

    Жауын-шашынның әсерінен аптап ыстық біртіндеп бәсеңдейді. Күндіз ауа температурасы:

    еліміздің солтүстігі мен солтүстік-батысында +20…+30°C;
    орталығы мен шығысында +22…+35°C;
    оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында +27…+35°C болады.

    Тек еліміздің батысында Ираннан келетін ыстық ауа массаларының әсерінен жоғары температура сақталып, ауа температурасы +30…+42°C-қа дейін көтеріледі.

    Айта кетелік еліміздің батысы мен солтүстігінде жауын-шашынды болатыны туралы жазған едік

    Қазгидромет Ауа райы Жауын-шашын
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар