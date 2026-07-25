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    Александр Бублик Аустриядағы турнирде чемпиондық атағын қорғай алмады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик Аустрияның Кицбюэль қаласындағы ATP 250 турнирінің финалында өнер көрсетті. 

    Александр Бублик Аустриядағы турнирде чемпиондық атағын қорғай алмады
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Қазақстандық теннисші өткен жылы осы жарыста чемпион атанған еді. 

    Доданың 1-ракеткасы болып тіркелген А.Бублик финалда әлемдік рейтингіде 83-орындағы франциялық Кентен Алиске тап келді. 

    Бірінші партияда франциялық спортшы 6:4 есебімен басым түсті. Ол екінші сетте де тай-брейкте есесін жібермеді — 7:6 (8:6).

    Бір сағат 33 минутқа созылған бәсекеде Бублик 6 эйспен ғана көзге түсті. Франциялық теннисші 17 эйс жасап, 6 брейк-пойнттың біреуін пайдаланды. 

    Осылайша, А.Бублик өткен жылғы чемпиондық атағын қорғай алмады. Дегенмен финалға дейін жеткенінің нәтижесінде ATP Live рейтингісінде 11-орнын сақтап тұр. 

    Тағы бір қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Гамбург (Германия) WTA 250 турнирінің финалынан тыс қалды. 
    Ж.Құламбаева латвиялық Дарья Семенистаямен бірге жартылай финалда словениялықтар Далила Якупович — Ника Радишичке жол берді — 2:6, 1:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Германиядағы турнирде жарыстың 2-ракеткасын жеңгенін жазған едік. 

    Сондай-ақ Александр Бублик екінші жыл қатарынан Аустриядағы турнирдің финалына шықты.


    Александр Бублик Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар