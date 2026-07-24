Александр Бублик екінші жыл қатарынан Аустриядағы турнирдің финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик Аустрияның Кицбюэль қаласындағы ATP 250 турнирінің финалына жолдама алды.
Жарыстың бірінші ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші әлемдік рейтингіде 31-орындағы аргентиналық аргентиналық Томас Мартин Этчеверримен шеберлік байқасты.
Қарсыластар осыған дейін өзара екі рет кездесіп, екеуінде де Бублик басым түскен еді.
Бұл жолы матч 6:3, 6:4 есебімен қазақстандық теннисшінің пайдасына аяқталды. Бір сағат 25 минутқа созылған бәсекеде Бублик жеті эйспен бірге алты брейк-пойнттың екеуін өз есебіне жазды. Аргентиналық теннисші жеті эйспен көзге түсті.
Александр Бублик финалға шығу үшін әлемнің 82-ракеткасы, франциялық Кентен Алиспен таласады.
Отандасымыз былтыр финалға шығып, жеңімпаз атанған еді.
Еске салайық, бұдан бұрын Александр Бубликтің Аустриядағы жарыстың жартылай финалына өткенін жазған едік.
Сондай-ақ Жібек Құламбаева Германиядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды.