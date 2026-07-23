Жібек Құламбаева Германиядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Гамбург (Германия) WTA 250 турнирін жеңіспен бастады.
Жібек латвиялық Дарья Семенистаямен бірге алғашқы айналымда германиялықтар Тамара Корпач — Нома Ноа-Акугуэнің мысын басты.
Қос сет те 6:3 есебімен қазақстандық-латвиялық жұптың пайдасына шешілді.
Бір сағат 17 минутқа созылған бәсекеде Құламбаева — Семенистая эйс жасамағанымен, 12 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды.
Германиялықтар 1 эйс, 2 брейкпен (7 брейк-пойнт) көзге түсті.
Жібек Құламбаева — Дарья Семенистая жартылай финалға шығу үшін жарыстың 2-ракеткалары, чехиялықтар Джесика Малечкова — Мириам Скохпен таласады.
Ж.Құламбаева бұған дейін армениялық Алина Чараевамен бірге Яссы (Румыния) WTA 250 жарысының финалына дейін жеткен еді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Аустриядағы жарыстың жартылай финалына өткенін жазған едік.