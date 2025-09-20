Александр Бублик Қытайдағы жарыста қарсыласын камбэкпен тізе бүктірді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 19-ракеткасы Ханчжоу (Қытай) ATP 250 турнирінің ширек финалына өтті.
Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелгендіктен, Бублик бірден екінші айналымнан бастады.
А.Бублик дүниежүзілік рейтингіде 93-орында тұрған аустралиялық Александар Вукичпен кортқа шықты.
Бірінші партияда тай-брейкте Вукич сәтті ойнады — 7:6 (8:6).
Бұдан кейін Бублик камбэк жасап, матчты жеңіспен түйіндеді — 6:4, 6:4.
Екі сағат 15 минутта аяқталған тартысты бәсекеде қазақстандық спортшы эйс санын 24-ке жеткізіп, 10 брейк-пойнттың екеуін өз есебіне жазды. Вукич 14 эйспен шектелді.
Александр Бублик жартылай финалға шығу үшін рейтингіде 99-сатыдағы Далибор Сврчинамен таласады. Ол рейтингіде 192-орындағы қытайлық Чжан Чжичжэньнен айласын асырды — 6:4, 6:3.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Шевченконың Қытайдағы турнирдің ширек финалына жолдама алғанын жазған едік.