    22:20, 20 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Александр Бублик Қытайдағы жарыста қарсыласын камбэкпен тізе бүктірді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 19-ракеткасы Ханчжоу (Қытай) ATP 250 турнирінің ширек финалына өтті.

    Александр Бублик
    Фото: Sports.kz

    Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелгендіктен, Бублик бірден екінші айналымнан бастады.
    А.Бублик дүниежүзілік рейтингіде 93-орында тұрған аустралиялық Александар Вукичпен кортқа шықты.

    Бірінші партияда тай-брейкте Вукич сәтті ойнады — 7:6 (8:6).

    Бұдан кейін Бублик камбэк жасап, матчты жеңіспен түйіндеді — 6:4, 6:4.

    Екі сағат 15 минутта аяқталған тартысты бәсекеде қазақстандық спортшы эйс санын 24-ке жеткізіп, 10 брейк-пойнттың екеуін өз есебіне жазды. Вукич 14 эйспен шектелді.

    Александр Бублик жартылай финалға шығу үшін рейтингіде 99-сатыдағы Далибор Сврчинамен таласады. Ол рейтингіде 192-орындағы қытайлық Чжан Чжичжэньнен айласын асырды — 6:4, 6:3.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Шевченконың Қытайдағы турнирдің ширек финалына жолдама алғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Қытай Александр Бублик Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
