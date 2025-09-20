KZ
    Александр Шевченко Қытайдағы турнирдің ширек финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 96-ракеткасы Александр Шевченко Чэнду (Қытай) АТР 250 турнирінің ширек финалына шықты. 

    Шевченко
    Фото: ҚР ҰОК

    Александр Шевченко екінші айналымда әлемнің 36-ракеткасы, франциялық Джованни Мпетчи Перрикармен бетпе-бет келді.

    Бірінші партияда франциялық теннисші тай-брейкте басым түсті - 7:6 (7:2).

    Екіншісінде Шевченко есе қайырды - 7:6 (7:5).

    Содан кейін үшінші, шешуші сетте жеңісті жұлып алды - 6:4.

    Екі сағат 10 минутқа созылған тартысты бәсекеде Шевченко 10 эйспен бірге 5 брейк-пойнттың біреуін пайдаланды. Қарсыласы 24 эйспен ерекшеленді.

    Александр Шевченко жартылай финалға шығу үшін рейтингіде 168-орындағы жапониялық Таро Дэниелмен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Шевченконың Қытайдағы ATP 250 жарысын жеңіспен бастағанын жазған едік. 

