Александр Бублик Майами мастерс турнирінде табысты өнер көрсете ала ма
АСТАНА. KAZINFORM — 18-29 наурыз аралығында өтетін Майами (АҚШ) мастерс турнирінің жеребесі тартылды.
Жүлде қоры 9 млн 415 мың 725 АҚШ долларына бағаланған жарыста әлемнің маңдайалды теннисшілері бақ сынайды.
Әлемнің 1-ракеткасы, «Үлкен дулыға» турнирлерінің жеті дүркін чемпионы, испаниялық Карлос Алькарас екінші айналымда бразилиялық Жоао Фонсека немесе мажарстандық Фабиан Марожанмен кездеседі.
Рейтингіде екінші орында тұрған италиялық, жуырда Индиан-Уэллс мастерс турнирінде үздік шыққан Янник Синнер де доданы екінші айналымнан бастайды.
Сондай-ақ қазақстандық, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бубликтің екінші айналымдағы қарсыласы кейін белгілі болады. Ол әлемнің 68-ракеткасы, италиялық Маттео Берреттини немесе рейтингіде 90-орындағы франциялық Александр Мюллердің қай жеңгенімен ойнайды. М.Берреттини — бұдан төрт жыл бұрын әлемдік рейтингіде 6-орынға дейін көтерілген теннисші.
Тағы бір қазақстандық, әлемнің 84-ракеткасы Александр Шевченко алғашқы айналымда рейтингіде 101-сатыдағы италиялық Маттео Арнальдиден өтуге тырысып көреді.
Өткен жылы А.Шевченко Майамиде ойнамаса, А.Бублик екінші айналымнан аса алмаған еді.
Кеше жаңартылған ATP рейтингісінде А.Бублик ТОП-10-нан шығып қалды. Индиан-Уэллс турнирінің финалисі, ресейлік Даниил Медведев оны ығыстырып, 10-орынға көтерілді. Сондықтан ТОП-10-ға оралу үшін осындай жарыстарда сәтті өнер көрсетіп, рейтингілік ұпай жинау маңызды.
Қазіргі кезде Майамиде ерлер мен әйелдер арасында іріктеу сайыстары өтіп жатыр.
Әйелдер арасында рейтингіде 75-орындағы Юлия Путинцева алғашқы айналымда әлемнің 40-ракеткасы, индонезиялық Джанис Тьенмен кортқа шығады. Бұл жұптың жеңімпазы әлемнің 2-ракеткасы, қазақстандық Елена Рыбакинамен тап келеді.
