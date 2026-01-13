KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:20, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Александр Шевченко Аделаида турнирінде азулы қарсыласын камбэкпен жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 104-ракеткасы Александр Шевченко Аделаида (Аустралия) ATP 250 турнирінің екінші айналымына өтті.

    Александр Шевченко Аделаида турнирінде азулы қарсыласын камбэкпен жеңді
    Фото: ҚТФ

    Жарысты іріктеу сайыстарынан бастаған қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемнің 66-ракеткасы, босниялық, 33 жастағы тәжірибелі Дамир Джумхурмен бетпе-бет келді.

    Бірінші партияда босниялық спортшы 6:4 есебімен басымдылық танытты. Бұдан кейін Шевченко ойын тізгінін қолына алып, камбэк жасай білді – 6:4, 7:5.

    Екі сағат жарымға жуық уақытқа созылған тартысты бәсекеде А.Шевченко 7 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың алтауын өз есебіне жазды. Джумхур 1 эйс, 5 брейкпен (9 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Александр Шевченко ширек финалға шығу үшін әлемнің 55-ракеткасы, мажарстандық Мартон Фучович немесе рейтингіде 78-орындағы америкалық Итан Куинның қай жеңгенімен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстанның теннистен әлемдегі үздік елдердің қатарына енгенін жазған едік. 

    Тегтер:
    Спорт Александр Шевченко Аустралия Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар